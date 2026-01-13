「綻光30」客家金曲演唱會 陳永淘、十鼓擊樂團2/7迎春

「客家吟遊詩人」陳永淘歌聲質樸，深刻影響著當代客家音樂的發展。（圖由「於是文化工作室」提供）

慶祝新竹縣政府文化局30歲了，他們端出客家音樂30年的精華，邀請有「客家吟遊詩人」美名的客家歌手陳永淘、金曲國寶賴仁政以及國際知名的「十鼓擊樂團」等在2月7日的週六午後，於文化局演藝廳舉辦「綻光30~2026新竹縣客家金曲演唱會」，用跨世代、跨領域的音樂饗宴跟鄉親一同迎春，也迎接文化局下一個里程碑。

這次演唱會的卡司涵蓋了傳統與現代客家音樂。開場將由曾入圍葛萊美獎的十鼓擊樂團擔綱，為客家音樂注入強大的脈動和生命力，後續則有客家音樂先驅陳永淘攜手北埔國小的「陽陽北埔合唱團」，一起呈現最純樸動人的客家樂音。

至於客家音樂中不容錯過的客家山歌，邀請有「山歌界活字典」之譽的金曲國寶賴仁政，搭檔唱功一流的魏勝松，共同展演客家山歌的優美底蘊。

致力讓客家音樂更流行化的新世代音樂人：入圍金曲獎的「iColor愛客樂」、具有搖滾精神的「打幫你樂團」、資深音樂人林展逸、Crossing Road以及陳瑋儒都將參演，展現客語音樂的多元和現代風貌。

縣府文化局表示，這場演唱會採售票演出，票價有300元和500元，意者上網就可購票，只要是「竹縣友藝思」會員可享9折，10人以上團購可享半價。活動當天觀眾憑活動票根或購票證明，可於現場兌換抽獎券，聽完好聽的歌，還有機會把藍牙喇叭、HomePod mini等帶回家。

十鼓擊樂團曾入圍葛萊美獎，以磅礡鼓樂傳遞台灣的文化生命力。（圖由「於是文化工作室」提供）

「打幫你樂團」的音樂融合客、閩風格，並帶有搖滾風。（圖由「於是文化工作室」提供）

