嚴查清運生禽畜糞 台東去年再現「零違規」

台東縣府稽查違規清運糞肥，去年整年均未查獲。（記者黃明堂翻攝）

過去台東農民慣用生禽畜糞肥用在經濟作物，引發環境衛生問題。縣政府自108年起整合環保局、警察局及農業處組成聯合稽查小組，祭出6萬元罰鍰，不定期於縣界及重要交通要道設置車輛攔檢點，防止未經熟化的禽畜糞進到農田造成惡臭、蒼蠅孳生及農作傷害的問題，並嚇阻事業廢棄物不法清運傾倒或掩埋污染土地，去年整年未再查獲。

環保局表示，自110年起累計查獲違法清運車輛共22輛，每案皆罰款6萬元。值得關注的是，在環農警稽查小組強力執法下，去年再重現112年「零違規」紀錄，顯示跨領域合作已發揮強大阻絕效果，有效防止未熟化禽畜糞造成的惡臭與環境污染，堅守台東淨土。

縣環保局指出，禽畜糞若未經熟化處理直接施用，不僅會產生嚴重惡臭及蒼蠅滋生，更可能導致土壤鹽化或重金屬污染。另依據廢棄物清理法規定，廢棄物清除機具應隨車攜帶載明產生源及處理地點的證明文件供查，違者可處6萬元至30萬元罰鍰；涉及刑事者更將移送法辦。環保局強調，自110年累計至今查獲的22件案件均已依法開罰，近年來的「零案件」顯示跨機關合作的聯合執法已產生實質嚇阻作用。

