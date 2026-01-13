大型重型機車停放路邊機車停車區 中市預計下半年試辦半年

市府預計在下半年試辦讓大型重機可停放在路邊停車區。（市府提供）

台北市及新北市已試行大型重型機車可停放路邊機車停車格，台中市何時推動?台中市政府交通局表示，目前已在研擬中，規劃新設路邊機車停車區可停放大型重型機車，收費比照機車格位，預計今年下半年開始試辦，試辦半年。

由於大型重機騎士一直希望能比照一般機車停放在機車格，台中市政府在2024年2月1日開始先試辦3場讓大型重機停放在路外停車場，並於2025年2月1日擴大實施，共13場停車場可停放。

但由於大型重機騎士希望也能停放在路邊停車格，台北市及新北市已於去年試行大型重型機車可停放路邊停車格，不過，因為大型重機車體型較大，因此採取佔用兩格，按兩倍收費模式。

對此，台中市的大型重機騎士，也希望台中市交通局比照辦理，停管處則表示，目前已在研擬中，由於目前市府劃設路邊新的機車停車格為機車停車區，就是沒有劃設格位的停車區，且是斜停放，因此將試辦大型重機車可停放機車停車區上，而且是按照一般機車停車格來收費。

停管處表示，由於大型重型機車體型還是比一般機車為大，因此規劃停放機車停車區，但會有其他問題產生，需要一段時間觀察，因此將試辦半年，預計今年下半年開始試辦，至於試辦的地點還在規劃中。

停管處並表示，大型重型機車若要停一般機車格就依照機車停車收費，若要停在汽車停車格則依照汽車停車格來收費。

