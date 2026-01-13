為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    南投流感疫苗進入最後一波接種 衛生局籲儘速施打

    2026/01/13 06:41 記者張協昇／南投報導
    南投縣公費流疫苗即將用罄，衛生局呼籲民眾儘速接種。（資料照）

    近期強烈冷氣團來襲，加上即將到來的春節連續假期，民眾返鄉、旅遊頻繁群聚，流感病毒傳播風險增加，南投縣去年流感及新冠肺炎併發重症各造成16人死亡，其中公費流感疫苗即將用罄，衛生局呼籲民眾儘速接種疫苗，以提升保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

    南投縣衛生局指出，截至去年12月22日止，全國通報流感重症確定病例2301例、死亡569例，南投縣確定重症病例81例、死亡16例；新冠肺炎併發重症確定病例計1723例、死亡398例，南投縣確定病例計64例，死亡16例。

    衛生局表示，隨著春節連假將至，人際互動頻繁，傳播風險上升，民眾務必防範呼吸道傳染病，並持續留意流感及新冠肺炎併發重症發生風險。由於疫苗接種後約需2週時間才能產生完整的保護力，請民眾儘早前往合約院所接種疫苗，尤其是長者、幼兒及慢性病患等高風險族群者，在春節期間才能降低感染及併發重症等風險。

    衛生局強調，南投縣流感疫苗即將用罄，目前進入最後一波接種，呼籲50歲以上等符合資格民眾儘速接種疫苗；至於新冠疫苗，至2月28日止，只要滿6個月以上尚未接種疫苗民眾均可施打，目前國內供應的新冠疫苗包括莫德納LP.8.1及Novavax JN.1兩種廠牌的公費流感疫苗，均可有效因應流行的變異株病毒，提供良好保護力。有關疫苗接種相關資訊，可撥打衛生局專線2220904洽詢，

    春節將至，民眾返鄉、旅遊頻繁群聚，衛生局提醒民眾接種疫苗，提升保護力。（資料照）

