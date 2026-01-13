01/13 各報重點新聞一覽

空軍第五聯隊聯隊長胡中華少將（後座者）領軍，駕駛F-16Ｖ戰機升空復飛。（記者游太郎攝）

自由時報

天安二號特檢完成 聯隊長帶頭復飛F-16V

空軍第五聯隊第廿七作戰隊上尉飛官辛柏毅六日晚間夜航訓線失事後，國防部下令空軍花蓮、嘉義及志航基地所有F-16V戰機立即停飛，經實施六天的「天安二號」特檢後，昨天下午由第五聯隊聯隊長胡中華少將帶頭復飛，空軍F-16機隊也全面恢復戰備及訓練。

請繼續往下閱讀...

詳見天安二號特檢完成 聯隊長帶頭復飛F-16V。

罷免伍麗華連署造假案首開庭 國民黨組發會副主委黃碧雲認罪

民進黨山地原住民立委伍麗華遭國民黨涉嫌不實造假罷免連署案，屏東地檢署偵辦後起訴國民黨組發會前主委許宇甄等九人，屏東地方法院昨天首度開庭，傳喚國民黨組發會副主委黃碧雲等三人，其中一人因病告假，三人均認罪，開庭不到三十分鐘就結束。

詳見罷免伍麗華連署造假案首開庭 國民黨組發會副主委黃碧雲認罪。

存款全投資虛幣 還抵押房產 資產被榨乾 生技老闆遭騙5900萬

新北市一名生技公司老闆遭虛擬貨幣假投資詐騙，先被騙光帳戶內五千餘萬元，歹徒食髓知味，又要他向詐團安排的假代書，抵押名下房屋等不動產，前後騙走五九〇〇萬元，榨乾他所有資產，刑事警察局循線追查，逮捕土地仲介蘇姓男子在內的十七人，正擴大追查背後詐團機房及金主。

詳見存款全投資虛幣 還抵押房產 資產被榨乾 生技老闆遭騙5900萬。

聯合報

北宜高鐵案經費暴增到4千億 綠藍前部長籲政府喊停

高鐵延伸宜蘭計畫，藍綠前政務官齊聲喊卡。前政委張景森昨天呼籲賴政府「不要硬幹到底」，台鐵到宜蘭僅四、五十公里，卻要投入四千億元高鐵經費，可謂「史詩級錯誤」；交通部和國發會把關失靈，期待賴清德總統和行政院長卓榮泰別再被選舉綁架，否則人民對政府治理能力的信任也會流失。內政部前部長李鴻源質疑，不是要問高鐵能否到宜蘭、屏東，而是為何要到達？前交長賀陳旦說，若行政院核定，他會提出訴願等法律行動。

詳見北宜高鐵案經費暴增到4千億 綠藍前部長籲政府喊停。

國安基金退場「賣紅不賣黑」 護盤279天創紀錄

台股大盤在開年後站上三萬點，且指數屢創新高，國安基金管理委員會議昨天舉行例會，考量自去年四月九日護盤至今已發揮穩定市場及激勵投資信心成效，與會委員以共識決拍板退場，結束為期二七九天的史上最長護盤紀錄。

詳見國安基金退場「賣紅不賣黑」 護盤279天創紀錄。

中國時報

史上最長 護盤279天 國安基金退場

台股飆上3萬點，國安基金12日例行委員會議決議退場，結束279天、史上最長護盤紀錄。投顧業者普遍認為，此時退場「影響有限」，一是國安基金去年第4季就已零加碼，淡化退場衝擊；再者台股已站上3萬點，指數更創新高，國安基金能動用銀彈與每日成交量根本不能比，只要台積電法說持續釋出利多，台股仍可延續多頭格局。

詳見史上最長 護盤279天 國安基金退場。

周春米：希望兩岸交流對話

大陸圍台軍演剛結束，民眾普遍感受兩岸現階段處於兵凶戰危，情勢似乎一觸即發，除了生命財產受到威脅，連帶影響觀光與地方產業，感受最深的國境之南父母官、屏東縣長周春米坦言，「當然希望兩岸能夠交流、對話，不過顯然沒那麼順利」。

詳見周春米：希望兩岸交流對話。

民進黨原民立委伍麗華遭國民黨涉嫌不實造假罷免連署案昨首度開庭，國民黨組發會副主委黃碧雲（右）在法庭上認罪。（記者葉永騫攝）

警方逮捕涉嫌詐騙的土地仲介蘇姓男子等十七人。（記者姚岳宏翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法