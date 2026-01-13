為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    廬山地滑危險列禁區 民眾勿冒險前往泡湯遊憩

    2026/01/13 06:28 記者張協昇／南投報導
    2024年康芮颱風過後，廬山溫泉塔羅灣溪淤積加重，水利署第四河川分署加派機具清淤。（資料照）

    2024年康芮颱風過後，廬山溫泉塔羅灣溪淤積加重，水利署第四河川分署加派機具清淤。（資料照）

    曾有「天下第一泉」之稱的南投仁愛鄉廬山溫泉區，因多次風災重創，上方母安山北坡滑動，潛藏高度危險，縣府2012年已公告廢止溫泉區，但至今仍有3家旅宿業者偷偷違法營業，縣府去年已依「發展觀光條例」，對3家業者各開罰2次，由於目前進入泡湯旺季，籲請民眾勿冒險前往廬山地區泡湯遊憩。

    南投縣政府觀光處指出，位在仁愛鄉的原廬山溫泉區，2008和2009年接連遭辛樂克、莫拉克颱風重創，上方母安山北坡滑動，影響居住和遊憩安全，縣府已於2011年8月4日發布實施「變更廬山風景特定區計畫」，將廬山風景特定區劃為保護區及河川區，區內不得有建築行為，原有建築物也不得再為原來之使用，2012年並公告廢止溫泉區，即區內的溫泉飯店、民宿等旅宿業都不能再營業。

    觀光處強調，尤其廬山地區近幾年來又遭受卡努、康芮等颱風暴雨侵襲重創，塔羅灣溪沿岸土石崩塌與淤積嚴重，溫泉頭早期鐵皮建築已墜入溪床，原本溫泉區宛如廢墟，更增添不可測危險性，但目前仍有3家旅宿業者在偷偷營業，不只可在訂房網路平台訂到房間，其中一家規模較大的飯店還有網路平台常更新招攬住宿的訊息，依「發展觀光條例」第55條規定，可處10萬至200萬元罰鍰，去年已對3家業者各開罰2次，提醒民眾千萬不要再冒險前往泡湯遊憩。

    南投仁愛鄉廬山溫泉區已公告廢止，縣府籲民眾勿前往泡湯遊憩。（資料照）

    南投仁愛鄉廬山溫泉區已公告廢止，縣府籲民眾勿前往泡湯遊憩。（資料照）

