上看28度！ 氣象專家曝本週回暖「高溫每天升1度」

氣象專家林得恩稱，本週高溫將以「每天上升至少攝氏1度」的幅度回暖，但夜間至清晨低溫仍明顯。（圖擷自林老師氣象站臉書）

中央氣象署預報，今天（13日）大陸冷氣團南下、影響及輻射冷卻，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大；台灣各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，本週高溫將以「每天上升至少攝氏1度」的幅度回暖，但夜間至清晨低溫仍明顯，日夜溫差相當大。

林得恩今天上午在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，從昨天（12日）白天開始，北方冷空氣就開始減弱，台灣各地高溫多可回升至20度或以上；他提醒，夜間至清晨的輻射冷卻效應仍然明顯，迎風面北部、東北部最低溫在13至14度，其它地區最低溫也只有14至17度。

林得恩說，根據歐洲（EC-AIFS）數值模式今天清晨最新模擬結果顯示，本週的高溫，將以「每天上升至少攝氏1度」的幅度回暖；至下週日（18日）前，各地高溫將可來到24至28度之間。

林得恩分析，預估下一波新的冷空氣會在下週一（19日）報到，目前評估將可維持3至4天，雖然強度可能在「東北季風增強」至「大陸冷氣團」等級之間，但仍讓人重溫「冬天還在」的涼冷感覺。

