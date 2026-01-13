新竹關西今7.3度！氣象專家：下週又有強冷空氣 今年首颱恐生成

因輻射冷卻效應影響，各地早晚仍偏冷，預估近日西部大致晴朗，下週一包含東部、大台北都會有局部短暫雨，下週二至四則是又有另一波「強冷空氣」南下。（資料照）

氣象專家指出，近日冷空氣減弱，但因輻射冷卻效應影響，各地早晚仍偏冷，預估近日西部大致晴朗，下週一包含東部、大台北都會有局部短暫雨，下週二至四則是又有另一波「強冷空氣」南下。另外預估本週後段在菲東海面有熱帶擾動發展，週五成颱的機率調高至70%，至於具體影響仍有待觀察。

根據氣象署縣市溫度極值資料顯示，今晨截至6點平地最低溫在新竹縣關西鎮為7.3度，金門縣金湖鎮則是下探到6.4度，其他如新北、苗栗、基隆、台北、桃園等縣市也都只有7至8度的低溫。

請繼續往下閱讀...

「台灣颱風論壇｜天氣特急」（以下簡稱颱風論壇）發文指出，昨日北台灣雲量稍多，少了太陽，高溫自然衝不上去。但也不至於寒冷。不過昨晚至週三間，有一冷高壓從較高緯度東移，台灣正好位於冷空氣邊緣（末端），加上輻射冷卻效應，夜晚至清晨依然相當寒冷，白天高溫情形則視當日雲量而定。

颱風論壇提醒，現在是冬天，即便冷空氣減弱許多，但整體來說還是涼涼的，沒太陽的地方依然會感覺到冷，提醒大家早出晚歸要多注意保暖。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日各地轉晴朗穩定，冷空氣減弱，氣溫漸升；白天北舒適、南微熱，早晚偏冷；各地區氣溫如下：北部8至23度、中部14至26度、南部12至27度、東部10至25度。

吳德榮表示，明日至週五各地大多晴朗穩定，天氣回暖；白天陽光下「暖如春」，但因「輻射冷卻」強、早晚氣溫仍低，日夜溫差很大。週六至下週一西半部晴朗、持續偏暖，東半部水氣增多、有局部短暫雨，下週一大台北也將轉有局部短暫雨的機率。

吳德榮提到，根據模式模擬顯示，下週二至四（20至22日）有另一波「強冷空氣」南下，但影響時間及強度仍在調整中，須持續觀察。

吳德榮也說明，下半週菲律賓東方海面有熱帶擾動發展、週五成颱的機率調高至70%，模擬路徑大致在菲律賓呂宋島東方向東北迴轉，之後轉向東南東，並有逐漸減弱消散的現象。與1月未曾有颱風侵台的氣候資料吻合，但對台灣是否有間接影響？模擬還在調整、須持續觀察。

颱風論壇指出，昨日北台灣雲量稍多，少了太陽，高溫自然衝不上去。但也不至於寒冷。不過昨晚至週三間，有一冷高壓從較高緯度東移，台灣正好位於冷空氣邊緣（末端），加上輻射冷卻效應，夜晚至清晨依然相當寒冷。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法