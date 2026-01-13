高雄「彩繪大地」54公頃花海 1月底綻放迎賓

高雄推動「彩繪大地」54公頃花海，將於1月底綻放迎賓。（記者陳文嬋攝）

農曆春節將至，高雄市農業局推動「彩繪大地」，將於美濃、杉林2區，營造54公頃花海，1月底陸續綻放迎賓，美濃以4大裝置藝術串聯戶戶有花開，杉林打造漸層花海，推出森林音樂會、尋寶趣，陪伴民眾迎接新的一年。

農業局今年投入600萬元，攜手美濃、杉林等區公所，美濃湖畔種植百日草、國道10號下台28線為大波斯菊，美濃月光山隧道進入杉林區181線道兩側廣植向日葵、百日草及大波斯菊，行經台29線近超市兩側分別是向日葵、大波斯菊，往甲仙方向近小份尾幸福田花區為向日葵、大波斯菊。

美濃花海推出吉祥物「花綿綿」，搭配4大裝置藝術，象徵美濃湖保育物種「雉勇伯」（水雉），代表在地特色農產「小蔔士」（白玉蘿蔔）、「蜜蜜與小玉」（番茄）等。更結合地方推出戶戶有花開活動，擴大串聯粄條街、天后宮、美濃區公所及美濃未來超市等周邊街道等，要讓美濃區過年充滿花香，吸引人潮帶動商機。

2月7、8日也將邀請南台灣交響樂團，在美濃圖書館前演奏，正值美濃「橙蜜香」產季，民眾欣賞美麗花海、體驗採果樂趣，還能享受藝術饗宴。

此外，杉林區以「瓜果之鄉」聞名，葫蘆雕刻藝術是地方文化產業，推出吉祥物呼嚕獸諧音「葫蘆」，在台29線49公里小份尾幸福田打造漸層花海。

2月14日推出情人節活動，將規劃3大主題區域，包括黃金向日葵海、欖仁樹下市集、呼嚕獸守護區，其中向日葵海規劃尋寶趣，民眾徜徉向日葵花海，與吉祥物呼嚕獸同樂，一起尋找呼嚕獸印章。

另還推出欖仁樹下約定，民眾在欖仁樹林下，聆聽森林音樂會，浪漫告白或合影留念；現場舉辦小農市集，展售杉林瓜果與手工藝品，讓民眾好吃又好玩。

