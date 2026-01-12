獨家》1公克黃金4712元 黃金博物館「大金磚」創新高價10.38億元

新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重達220.3公斤，今天（12日）館方顯示每公克金價4712元，「大金磚」價格已飆破10.38億元！創大金磚進館以來新高價。（記者俞肇福攝）

近日伊朗抗議活動愈演愈烈，地緣政治緊張局勢升溫，國際金價持續飆漲屢創新高。新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重達220.3公斤，今天（12日）館方顯示每公克金價4712元，「大金磚」價格已飆破10.38億元！這是大金磚有史以來新高價，也是第2次突破10億元。

根據黃金博物館資料顯示，上一次突破10億元，是在2025年12月25日當天，當時黃金博物館「大金磚」顯示器上的每公克金價顯示為4594元，「大金磚」價格已飆破10.12億元；沒想到相隔19天，今天金價再創新高，連帶「大金磚」價格也跟著水漲船高，一路飆破10.38億元。

黃金博物館指出，館方「大金磚」的金價顯示器，今天顯示每公克為4712元，「大金磚」價值從2004年市價9700多萬元，已飆升到10億3805萬餘元。

黃金博物館指出，「大金磚」是2004年中央銀行外借台北縣政府（現為新北市政府），是由中央造幣廠熔鑄成的大金磚，曾獲金氏世界紀錄認證為全球最大金磚，但2005年被日本靜岡縣伊豆市的「土肥金山」250公斤金磚超越，目前持續擺在館內，供民眾參觀。

新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重達220.3公斤。圖為2025年耶誕節當天，大金磚首度漲破10億元。（新北市黃金博物館提供）

