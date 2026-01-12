為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    獨家》1公克黃金4712元 黃金博物館「大金磚」創新高價10.38億元

    2026/01/12 23:38 記者俞肇福／新北報導
    新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重達220.3公斤，今天（12日）館方顯示每公克金價4712元，「大金磚」價格已飆破10.38億元！創大金磚進館以來新高價。（記者俞肇福攝）

    新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重達220.3公斤，今天（12日）館方顯示每公克金價4712元，「大金磚」價格已飆破10.38億元！創大金磚進館以來新高價。（記者俞肇福攝）

    近日伊朗抗議活動愈演愈烈，地緣政治緊張局勢升溫，國際金價持續飆漲屢創新高。新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重達220.3公斤，今天（12日）館方顯示每公克金價4712元，「大金磚」價格已飆破10.38億元！這是大金磚有史以來新高價，也是第2次突破10億元。

    根據黃金博物館資料顯示，上一次突破10億元，是在2025年12月25日當天，當時黃金博物館「大金磚」顯示器上的每公克金價顯示為4594元，「大金磚」價格已飆破10.12億元；沒想到相隔19天，今天金價再創新高，連帶「大金磚」價格也跟著水漲船高，一路飆破10.38億元。

    黃金博物館指出，館方「大金磚」的金價顯示器，今天顯示每公克為4712元，「大金磚」價值從2004年市價9700多萬元，已飆升到10億3805萬餘元。

    黃金博物館指出，「大金磚」是2004年中央銀行外借台北縣政府（現為新北市政府），是由中央造幣廠熔鑄成的大金磚，曾獲金氏世界紀錄認證為全球最大金磚，但2005年被日本靜岡縣伊豆市的「土肥金山」250公斤金磚超越，目前持續擺在館內，供民眾參觀。

    新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重達220.3公斤。圖為2025年耶誕節當天，大金磚首度漲破10億元。（新北市黃金博物館提供）

    新北市黃金博物館鎮館之寶「大金磚」重達220.3公斤。圖為2025年耶誕節當天，大金磚首度漲破10億元。（新北市黃金博物館提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播