中豐交流道通車卻釀環北路與中豐路口車輛回堵 民代會勘改善

交通部高速公路局辦理國道1號中豐交流道新建工程，歷經近3年施工，去年12月26日開放通車。（高公局提供）

交通部高速公路局辦理國道1號中豐交流道新建工程，歷經近3年施工，去年12月26日開放通車，可直接銜接國道1號五楊高架，節省青埔地區往來泰山轉接道行車時間約10分鐘，有效分流目前由內壢及中壢交流道承擔的交通量。不過，中豐交流道通車後，中壢區環北路與中豐路口近日湧入大量車流匯聚壅塞回堵。

桃園市議員黃崇真日前邀集民進黨不分區立法委員張雅琳服務處與公路局北區養護工程分局中壢工務段到現場辦理會勘，討論改善方案。

黃崇真今日表示，經過現場會勘後決議，環北路（中豐路路口至環北路194巷口）整段中央分隔島往北向方向偏移，以利南向可新增空間增設左轉專用道；北向車道則縮減為雙直行車道，至環北路194巷口再另設計開口；南向方向增設一左轉專用道，原左轉專用道空間改為直行車道，可有效紓解直行車車流。

另外，南向右轉專用道的號誌改為右轉保護時相，以避免因禮讓行人導致右轉車輛無法消化，同時亦會請市府交通局評估行人時相的時長與保護，以利消化往返A21捷運站的人；同時請市府交通局於中豐北交流道匝道前設置提醒警示之牌面，以避免車輛開錯車道誤上國道。

桃園市議員黃崇真（右2）邀集立法委員張雅琳服務處與公路局北區養護工程分局中壢工務段到場辦理會勘。（黃崇真提供）

