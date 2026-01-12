農電共生也有高品質 林園「香料皇后」獲比利時國際風味水晶獎章

陳錦超（右）和太太吳麗珠所培育出的香草莢，在ITI連3年獲得三星殊榮、進階奪得水晶獎章。（記者陳彥廷攝）

林仔邊自然文史保育協會推動農電共生，種植高經濟價值、有香料皇后之稱的「香莢蘭」（即香草Vanilla），近年維持高品質，年初比利時國際風味評鑑所（ITI）公布這個光電板下的香草再獲三星風味絕佳獎章，主辦單位在參與評鑑者連3年獲得三星後，更會賦予「水晶獎章」殊榮，推動者陳錦超盼能在光電與農作下嘗試找到平衡。

光電遭貼「與農爭地」標籤，全台最早發展養水種電的林邊及佳冬地區，在地的「林仔邊自然文史保育協會」長期經營及試驗、投入「營農型種植」，並鎖定高經濟價值的「香草」，經過多年試驗，從產量僅正常的2成，到現在不僅滿載，連品質都維持長期穩定。

香草農電共生的推手、林仔邊自然文史保育協會創辦人陳錦超說，由於評鑑必須送達比利時，加上香草需要長期間加工，因此這批得獎的香草，是2024年底出產，經過逾半年的加工，再於2025年9月、10月真空包裝送達ITI於台北分所後，由分所送回比利時評鑑，24位評審以標準化的評分方式，從第一印象到味、視、嗅覺及質地等專業評鑑。

國際上將香草莢A級標準為長18公分以上，香草醛含量1.6%，且種子飽滿，協會所送出的香草都至少長達20公分，陳錦超表示，首年參加獲三星連自己都不敢置信，2025年的比賽更像是「自我確認」，且在當初力薦協會種香草的桃園農改場副研究員葉志新建議下，再加出「評語費」，勇敢地請ITI出具評語，也獲得評審對產品優秀的青睞及「繼續維持高品質」的建議。

陳錦超指出，ITI的三星獎章只能使用在產品上3年，而連3年得到三星後再獲得的「水晶獎章」則可終生使用，後續還有更高的「鑽石獎章」，但因為他推廣農電共生的最大用意，就是希望讓社會看到農業光電的並存與各種農作物的可能，目前國際香草價格在每公斤250到300美元間，屬歷年低檔區間，因此正和學術界進行結合台灣國產精品香料的食品開發，為農電共生開創更多可能。

