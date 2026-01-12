21:31分宜蘭近海5.3地震 台北信義區2級震度搖晃11秒

宜蘭外海晚間發生規模5.3地震，最大震度3級。（翻攝地牛Wake UP程式）

今天（12日）晚間9點31分，宜蘭外海發生芮氏規模5.3地震。中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，後續還會有餘震，但規模不會那麼大、民眾感受較不明顯，各地的感受時長，宜蘭南澳3級震度3秒、2級震度15秒；台北信義區2級震度11秒。

根據氣象署資料，晚間9點31分49秒，宜蘭縣政府東方24.9公里、台灣東部海域發生規模5.3地震，深度70.3公里，屬於中層地震。除了宜蘭縣、桃園市、新竹縣最大震度3級，嘉義以北、花東地區震度1至2級。

氣象署晚間10點10分召開記者會說明。吳健富表示，各地感受到的地震時長，3級震度方面，接近震央的宜蘭南澳3秒，桃園市2秒，新竹關西1秒；2級震度方面，南澳15秒，花蓮12秒，台北信義區則是11秒，高樓搖晃時間較長，民眾感受更明顯。

國家級警報發布標準，是規模5.0以上地震、預估震度達4級的地區，這次發布地區為宜蘭縣，地震發生後15.4秒後發出。吳健富解釋，地震發生後，震波傳到地表，地表儀器收到訊號後，隨即展開相關作業，這次地震深度較深，因此發布時間距離地震發生時間較長。

吳健富指出，這是2025年12月27日規模7.0主震的餘震，主震及今晚地震震央相近、深度都是70幾公里。主震發生後，氣象署偵測到5起有感餘震，1個規模5.0（即今晚地震），3個規模4.5，1個小魚規模4.0。由於先前已有大大小小餘震陸續釋放能量，未來的餘震規模不會太大，能量傳到地表之後，民眾震度感受會較小。

1月12日晚間宜蘭外海發生芮氏規模5.3地震。（氣象署提供）

