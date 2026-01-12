為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    桃園市人口破235萬人 5大行政區新增14里3/1起實施

    2026/01/12 22:10 記者李容萍／桃園報導
    拜高鐵、機捷通車後的交通利多，中壢區青埔人口持續增加，青埔里3月1日起新增青航里及青園里。（記者李容萍攝）

    桃園市人口截至去年12月已達235萬5106人，現有516里，其中有多個里已達「桃園市里鄰編組及區域調整自治條例」3500戶分里標準，市府民政局本月公告包括桃園區、中壢區、八德區、龜山區、大園區等5個行政區共新增14個里，另外，大園區竹圍里因地處桃園航空城拆遷區則與海口里併里，均自3月1日起實施，今年11月28日的九合一選舉，全市將選出529里里長。

    民政局自治行政科指出，桃園區現有82里，新增3里，同安里新增藝文里、莊敬里新增幸福里、大有里新增民有里，增里後為85里。

    中壢區現有88里，新增3里，青埔里新增青航里及青園里、過嶺里新增松嶺里，增里後為91里。

    八德區現有51里，新增1里，大和里新增大盛里，增里後為52里。

    龜山區現有32里，新增4里，文青里新增文藝里，樂善里及長庚里共同調整後新增文桃里、文樂里及長樂里，增里後為36里。

    大園區現有20里，新增加3里、合併1里，南港里新增新南里、田心里新增仁德里、大海里新增竹圍里，原竹圍里併入海口里，轄里調整後大園區共計22里。

    民政局長劉思遠今（12）日表示，桃園市人口成長快速，桃園藝文園區、青埔特區、龜山A7重劃區等新興地區，因人口大量移入成為主要發展區，但轄里過於龐大，除里長、公務單位人力吃緊、不利市政發展，民眾權益也可能受損；分里後，轄區範圍縮小可提升為民服務效率，也能增進里民凝聚力。

    龜山區樂善里長黃錦芳表示「樂善里真的住了很多人！多了幾位里長為民服務，很好！」樂善里位於龜山A7重劃區內，全里現有1萬2311戶、2萬2507人，比原鄉復興區總人口數1萬3296人還多，是桃園市最大里，加上里內還有許多新建案，未來人口勢必還會增加，增里有其必要性。

    中壢區青埔里長張茂土說，青埔人口不斷移入，全里現有9654戶、1萬7214人，增里後新增2位里長為民服務，對里民來說也是好事。

    拜高鐵、機捷通車後的交通利多，中壢區青埔人口持續增加，大樓林立，青埔里3月1日起新增青航里及青園里。（記者李容萍攝）

