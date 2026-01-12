為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市統籌分配稅款沒進議會審 成蔣萬安小金庫 顏若芳：蔣可能開更多支票

    2026/01/12 22:44 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市議員顏若芳指出，市長蔣萬安在拋出免費營養午餐議題後，可能開更多支票。（震傳媒提供）

    台北市議員顏若芳指出，市長蔣萬安在拋出免費營養午餐議題後，可能開更多支票。（震傳媒提供）

    近日台北市議會審議預算，而上週台北市長蔣萬安突宣布台北市國中小營養午餐免費，卻沒有編入今年度預算，稱要用統籌分配稅款，之後再透過追加減預算程序。台北市議員顏若芳今（12日）直指這是為何蔣萬安不將450億統籌分配款送進議會審議，這筆錢將為成為蔣萬安的「小金庫」，蔣會開更多支票。台北市政府副發言人葉向媛回應，市府一定捍衛市民權益，希望議員呼籲中央依法足額撥補，也希望議員支持北市教育環境的全面升級。

    顏若芳說，蔣萬安拋出免費營養午餐政策後，在委員會內問教育局共要花費多少預算、經費從哪裡來、是否會排擠其他預算、繼續執行是否會編到正規預算。教育局只說會花33億，之後會用追加預算，教育局不回答後面兩個問題。

    顏若芳表示，「神也是他，鬼也是他」，財劃法最後不執行的話，會是誰的問題？最後責任會丟給中央。除營養午餐免費外，還提出老師加薪，直問：「錢在哪？教育局也沒有算。」且台北市各局處編列預算有額度上限，若免費營養午餐編進教育局常規預算，一定會拿掉30幾億並排擠其他政策。

    顏若芳提到，去年10月在議員督促下，市府才提供一張A4紙統籌分配款規劃，內容都是還稅或是當作捷運基金，完全沒有提到老師薪資提高或國中小營養午餐免費等議題。

    葉向媛則表示，市府推出營養午餐免費政策與教育革新三箭，讓孩子營養獲得保障、家長負擔減輕、老師也能更專注於提升教學品質，這些政策獲得各界肯定，教育局也說明會循追加預算程序完成。

    至於統籌分配款尚未編入總預算案，葉向媛說明，市府已多次說明因北市預算期程行之有年、比各縣市早，來不及送議會的統籌分配款預算，也會循追加預算方式進行，「這是市民福祉的金庫，市府一定捍衛市民權益。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播