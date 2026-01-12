北市統籌分配稅款沒進議會審 成蔣萬安小金庫 顏若芳：蔣可能開更多支票

台北市議員顏若芳指出，市長蔣萬安在拋出免費營養午餐議題後，可能開更多支票。（震傳媒提供）

近日台北市議會審議預算，而上週台北市長蔣萬安突宣布台北市國中小營養午餐免費，卻沒有編入今年度預算，稱要用統籌分配稅款，之後再透過追加減預算程序。台北市議員顏若芳今（12日）直指這是為何蔣萬安不將450億統籌分配款送進議會審議，這筆錢將為成為蔣萬安的「小金庫」，蔣會開更多支票。台北市政府副發言人葉向媛回應，市府一定捍衛市民權益，希望議員呼籲中央依法足額撥補，也希望議員支持北市教育環境的全面升級。

顏若芳說，蔣萬安拋出免費營養午餐政策後，在委員會內問教育局共要花費多少預算、經費從哪裡來、是否會排擠其他預算、繼續執行是否會編到正規預算。教育局只說會花33億，之後會用追加預算，教育局不回答後面兩個問題。

顏若芳表示，「神也是他，鬼也是他」，財劃法最後不執行的話，會是誰的問題？最後責任會丟給中央。除營養午餐免費外，還提出老師加薪，直問：「錢在哪？教育局也沒有算。」且台北市各局處編列預算有額度上限，若免費營養午餐編進教育局常規預算，一定會拿掉30幾億並排擠其他政策。

顏若芳提到，去年10月在議員督促下，市府才提供一張A4紙統籌分配款規劃，內容都是還稅或是當作捷運基金，完全沒有提到老師薪資提高或國中小營養午餐免費等議題。

葉向媛則表示，市府推出營養午餐免費政策與教育革新三箭，讓孩子營養獲得保障、家長負擔減輕、老師也能更專注於提升教學品質，這些政策獲得各界肯定，教育局也說明會循追加預算程序完成。

至於統籌分配款尚未編入總預算案，葉向媛說明，市府已多次說明因北市預算期程行之有年、比各縣市早，來不及送議會的統籌分配款預算，也會循追加預算方式進行，「這是市民福祉的金庫，市府一定捍衛市民權益。」

