96億砲校遷建案落成 重要推手賴清德1/15湯山營區剪綵啟用

關廟新建的湯山營區完工，部隊已進駐使用，1月15日舉行落成典禮，總統賴清德將出席。（記者吳俊鋒攝）

舊稱「陸軍飛彈砲兵學校」的砲兵訓練指揮部，從台南永康搬至關廟，斥資約96億元打造的湯山營區全新完工，去年底前順利進駐，本月15日舉辦啟用典禮，總統賴清德在市長任內全力促成，被視為是歷時逾20載遷建案重要推手，他將出席剪綵，與鄉親共同見證歷史。

關廟湯山營區佔地93公頃，市府協助興建，歷時近7年完工，現址規劃行政教學區、訓練區、生態保育區，以及含道路與水利的公共設施區等4大使用區。

另外，還有新虎山訓練場，包含2處觀測所、3處訓練場與1處砲陣地等，進駐士官兵以及學員生約2600人，部隊已完成移防，軍方將於本月15日舉辦落成啟用典禮。

砲校遷建、開發案地方爭取已久，軍方於2003年核准，縣市合併後，賴清德積極推動，2012年與當時的國防部長高華柱簽約，正式展開。

砲校遷建、開發案是希望永康蛻變成商業服務機能都市的同時，可提供更多休憩空間，回饋鄉親；關廟也能在部隊有計畫進駐下，加速地方產業成長與繁榮，創造兩區雙贏。

位於二王的砲校舊址，軍方去年底前完全移交給市府地政局，將規劃為創意設計園區，原營舍建物將活化利用，已確定進駐的單位是永康公所，還有衛生局、原民會的附屬單位，初步保留由教官組使用的電訓大樓，計畫投入約1.5億元進行翻修，工程招標中。

永康砲訓部舊址，軍方已移交給台南市府地政局。（記者吳俊鋒攝）

