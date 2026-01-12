為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    少女心超好拍！國3和美交流道冬季限定 10甲波斯菊全面綻放

    2026/01/12 19:50 記者湯世名／彰化報導
    國3和美交流道10甲波斯菊全面綻放。（彰化縣議員賴清美提供）

    國3和美交流道10甲波斯菊全面綻放。（彰化縣議員賴清美提供）

    適逢二期稻作休耕期，彰化縣和美鎮公所今年攜手在地農友，在國道3號和美交流道附近打造10公頃的冬季限定波斯菊花海景觀，並以「我在和美等你」為主題推出大型裝置藝術，波斯菊有紅、黃、白、粉等多種顏色，分別代表著多情、自由、純潔、和諧等花語，有如鋪上大片的花毯，遊客徜徉在夢幻花海中，迎向撲鼻花香。

    近日有不少遊客前來和美鎮線東路六段107號附近農田（和美交流道附近）欣賞波斯菊，看著遼闊花海，心情也跟著被療癒。有遊客說，波斯菊的花語是「少女的真心」、「少女的純情」，粉紅、白、黃與紅等多種花色的花朵，襯著藍天白雲超浪漫；花海就位於線東路兩側，鄰近國道3號和美交流道非常好停車，因此遊客也將此封為「最好停車的花海打卡點」。

    縣議員賴清美也帶著孫子來賞花，看到今年花況非常好，一大片的波斯菊花海，讓她看了心花朵朵開！

    和美鎮公所表示，10公頃波斯菊花海目前正全面綻放，將持續到1月底，一片花海相當壯觀，不僅結合農田利用，且美化在地景觀帶動遊憩休閒風潮，更裝扮出濃郁的年節氛圍，不論是夕陽西下或日出時分前來拍照，都有不同風情，美不勝收的花海，更緊緊抓住遊客的心。

    波斯菊繽紛綻放，五顏六色花朵超浪漫。（彰化縣議員賴清美提供）

    波斯菊繽紛綻放，五顏六色花朵超浪漫。（彰化縣議員賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美帶著孫子前來賞花。（賴清美提供）

    彰化縣議員賴清美帶著孫子前來賞花。（賴清美提供）

