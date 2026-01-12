為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    抗日歷史建築中華會館被釘球框 網批「如今的國民黨忘了歷史」

    2026/01/12 19:44 記者劉人瑋／台東報導
    中華會館台東分社建物反應出以往反抗暴權歷史。（記者劉人瑋攝）

    中華會館台東分社建物反應出以往反抗暴權歷史。（記者劉人瑋攝）

    象徵以往抗日精神的歷史建築「中華會館」台東分社命運多舛，5年前國產署將土地賣掉，如今又被不肖人士在牆上釘了兒童籃球筐供小孩投籃使用。民眾發現建物遭破壞後貼在臉書，還標記相關單位，忍不住批評縣府「如今的國民黨根本忘了歷史」。

    「中華會館」台東分社建物為前棟二樓高、並連後棟平房水泥建物，後棟外牆顯為水泥新鋪，但近日卻被發現離地約二公尺的牆面被釘上木條，木條上再釘兒童籃筐，民眾發現後直批「怎麼維護的？」、「別說當年華僑也打籃球，球筐留到現在」。縣文化處文化資產科長孫丕和推測，據物件痕跡研判是在上週末時，有民眾以釘槍將其固定牆上。

    孫丕和說，破壞歷史建物者，涉及違反文資法第一0三條 ，得處六個月以上、五年以下有期徒刑，併科五十萬以上二千萬以下罰金，因無監視器也難以逮人，現拆除後再黏上告示禁止民眾破壞，建物內部可見空無一物且明顯打掃整潔，歷來颱風也都修膳，無奈還是會有民眾隨意破壞又難以預防，縣府已盡力維持最佳屋況，大嘆辛苦維護仍被糟蹋。

    該館建於日治時期大正十五年（一九二六年），由鄭品聰、劉洋等人籌資建成，劉洋則是前立委劉櫂豪祖父，如今也是劉氏後人等共同管理建物。昭和十二年（一九三七年）爆發中日戰爭，日警嚴密監控、打壓並迫害華僑，發生「中華會館事件」，鄭品聰後因領導愛國會抗日被捕犧牲。

    中華會館台東分社位在市區中正路上、地價不斐，然二0二一年國產署竟以1068萬將其拍出，當時引發軒然大波，只是地主、屋主不同人，歷史建物也不得拆除，營利又有嚴格規範，屋主則堅持需由縣府以公益經營，雖曾辦過展覽但未有持續進展。

    建物後方牆上被釘了球筐，加上場地儼然成為球場。（記者劉人瑋攝）

    建物後方牆上被釘了球筐，加上場地儼然成為球場。（記者劉人瑋攝）

    建物後方牆上被釘了球筐，加上場地儼然成為球場。（記者劉人瑋攝）

    建物後方牆上被釘了球筐，加上場地儼然成為球場。（記者劉人瑋攝）

    縣府收到消息立即拆除。（縣府提供）

    縣府收到消息立即拆除。（縣府提供）

    中華會館台東分社。（記者劉人瑋攝）

    中華會館台東分社。（記者劉人瑋攝）

    中華會館台東分社登錄為歷史建築，反應出以往反抗暴權歷史。（記者劉人瑋攝）

    中華會館台東分社登錄為歷史建築，反應出以往反抗暴權歷史。（記者劉人瑋攝）

