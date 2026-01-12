中台灣燈會今年設「驚蟄區」 5公尺白馬+光環境如沉浸雨林

中台灣燈會設「驚蟄界」，打造5公尺高的白馬，2月15日登場。（市府提供）

「2026中台灣燈會」將於2月15日小年夜在台中中央公園璀璨點燈，今年燈會設有「驚蟄界」，取意24節氣中象徵春雷乍響、萬物甦醒的「驚蟄」，以「春雷喚醒大地、生命重新萌生」為創作核心，透過工藝、花藝、多媒材裝置及聲光效果的交織，營造層次豐富、宛如雨林般的沉浸式展演空間。

建設局長陳大田表示，「驚蟄界」整體設計巧妙呼應馬年奔放、充滿能量的意象，展區動線如同大地脈動般自然流轉，觀眾在行走之間，彷彿隨著春雷節奏前行，親身感受生命力自土地深處甦醒、向上蔓延的震撼瞬間，展開一場動感十足、前所未有的奇幻探索旅程。

建設局表示，「驚蟄界」展區入口特別打造高達5公尺的「白馬」藝術裝置，以鐵件工藝結合織帶等多元媒材型塑巨型馬首，搭配層層光影設計，日夜呈現截然不同的視覺風貌。夜間在燈光映照下，龐大的馬身更顯神秘夢幻，宛如揭開通往異世界的序章。

此外，展區周邊同步營造沉浸式光環境，由主燈引導進入展區動線，沿途以火把燈鋪陳氛圍轉換，奇幻色彩在樹木間流動，彷彿森林甦醒，帶來迷離而震撼的感官體驗。

建設局表示，2026中台灣燈會集結市府5個機關，打造7大主題燈區，展現跨域合作的城市創意能量，活動將於2月15日小年夜點燈，至3月3日元宵節閉幕（除夕休展）。其中建設局「驚蟄界」燈區位於僑大八街與經貿五路側，占地約1.72公頃，為中央公園內不可錯過的重點展區，結合藝術、光影與音效，邀請市民朋友一同走進春之異界，感受一場兼具震撼、趣味與感動的光影盛宴。

中台灣燈會以全新情境式展演推出驚蟄界，融合自然、生態、藝術與文化。（市府提供）

