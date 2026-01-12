為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中台灣燈會今年設「驚蟄區」 5公尺白馬+光環境如沉浸雨林

    2026/01/12 19:00 記者蘇金鳳／台中報導
    中台灣燈會設「驚蟄界」，打造5公尺高的白馬，2月15日登場。（市府提供）

    中台灣燈會設「驚蟄界」，打造5公尺高的白馬，2月15日登場。（市府提供）

    「2026中台灣燈會」將於2月15日小年夜在台中中央公園璀璨點燈，今年燈會設有「驚蟄界」，取意24節氣中象徵春雷乍響、萬物甦醒的「驚蟄」，以「春雷喚醒大地、生命重新萌生」為創作核心，透過工藝、花藝、多媒材裝置及聲光效果的交織，營造層次豐富、宛如雨林般的沉浸式展演空間。

    建設局長陳大田表示，「驚蟄界」整體設計巧妙呼應馬年奔放、充滿能量的意象，展區動線如同大地脈動般自然流轉，觀眾在行走之間，彷彿隨著春雷節奏前行，親身感受生命力自土地深處甦醒、向上蔓延的震撼瞬間，展開一場動感十足、前所未有的奇幻探索旅程。

    建設局表示，「驚蟄界」展區入口特別打造高達5公尺的「白馬」藝術裝置，以鐵件工藝結合織帶等多元媒材型塑巨型馬首，搭配層層光影設計，日夜呈現截然不同的視覺風貌。夜間在燈光映照下，龐大的馬身更顯神秘夢幻，宛如揭開通往異世界的序章。

    此外，展區周邊同步營造沉浸式光環境，由主燈引導進入展區動線，沿途以火把燈鋪陳氛圍轉換，奇幻色彩在樹木間流動，彷彿森林甦醒，帶來迷離而震撼的感官體驗。

    建設局表示，2026中台灣燈會集結市府5個機關，打造7大主題燈區，展現跨域合作的城市創意能量，活動將於2月15日小年夜點燈，至3月3日元宵節閉幕（除夕休展）。其中建設局「驚蟄界」燈區位於僑大八街與經貿五路側，占地約1.72公頃，為中央公園內不可錯過的重點展區，結合藝術、光影與音效，邀請市民朋友一同走進春之異界，感受一場兼具震撼、趣味與感動的光影盛宴。

    中台灣燈會以全新情境式展演推出驚蟄界，融合自然、生態、藝術與文化。（市府提供）

    中台灣燈會以全新情境式展演推出驚蟄界，融合自然、生態、藝術與文化。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播