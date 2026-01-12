不再「停免驚」！彰化市寶山路107汽車格今起收費

彰化市寶山路107個汽車格今起收費，停車需求量相當大。（記者湯世名攝）

彰化市寶山路從保四警察總隊到國立彰化師範大學寶山校區路段，兩側路肩長期被占用停車，車滿為患，地方認為應「使用者付費」，市公所為此劃設107個收費停車格，從今天（12日）開始收費，費率為每小時20元，每天收費上限60元。

彰化市寶山路是通往東外環往來台中市主要道路之一，沿線有保四總隊與彰師大寶山校區，由於山區平日與假日都有不少民眾前往健行遊憩，因此沿線兩側道路經常停滿車輛，但因未實施收費，停車亂象引發地方批評。有人認為彰化市都已經實施路邊停車收費多年，寶山路卻因沒有劃設停車格而未收費，應該使用者付費才對，這樣對其他停車付費的車主才公平，也可增加車輛周轉率。

彰化市公所指出，他們經過評估，最近在寶山路保四總隊到彰師大寶山校區沿線兩側劃設107個路邊收費停車格，並從今天起收費，費率為每小時20元，每天收費上限60元，避免車位被長期占用，並增加汽車周轉率。

彰市寶山路107個汽車格今起收費，每小時20元、上限60元。（記者湯世名攝）

