去英國留學靠台積電買單 他幫愛女「買10張」如今大賺1千多萬！

財經專家陳重銘分享，他早在女兒讀大學前就替她買了10張台積電股票，如今不只帳面已大賺超過1100萬，每季還能領約5萬鼓勵，女兒去英國留學的費用幾乎都是「讓台積電買單」。（法新社檔案照）

近年受到人人工智慧（AI）應用需求不斷增長的推動，科技業股價大幅提升，尤其是權值王台積電。財經專家陳重銘近日在社群透露，他早在女兒讀大學前就替她買了10張台積電股票，如今不只帳面已大賺超過1100萬，每季還能領約5萬鼓勵，女兒去英國留學的費用幾乎都是「讓台積電買單」，讓大批網友直呼羨慕。

「不敗教主」陳重銘最近在臉書發文，「小女兒10張台積電，領到5萬元股利，應該夠她在英國生活費。凡事都要事先計畫，我在她讀大學時就規劃她留學，然後在她戶頭買進10張台積電，如今已經賺1100多萬，然後每季可以領5萬，出國學費都是台積電買單。」

請繼續往下閱讀...

他接著說：「投資股票需要很高的知識嗎？我認識幾位流浪教師，都比大學商科教授還早財富自由。我也當過5年流浪教師，最後只是一個高職教師，還是教機械的，會計學、投資學、經濟學……我通通沒學過，但是我知道股票投資的重點。」

「第一個是趨勢，AI產業蓬勃發展，半導體的需求有增無減，技術最好的就是台積電，獨霸全球，我當然買台積。第二個是膽識，有些人很有學問，但是膽識不足，只敢買比較安全的0050，間接來持有台積電，但是卻忽略0050裡面有40幾家的獲利跟報酬率都輸給台積電，結果是買進一堆拖油瓶。我自己的膽識一樣不足，不然我就會幫小女兒買100張，下次改進。」

「第三個是資金，就算我當時想買100張，也要5000多萬，當時的我不一定拿得出來。現在我隨時可以動用超過1億的資金，但是台積電股價也是當時的3倍。我有錢，但是有膽識買嗎？這是一個好問題。」

最後陳重銘表示，「投資股票其實是跟自己的戰爭，我都是不斷的找出自己的缺點，沒膽就練膽、沒錢就去找錢，我不『耍廢』的，我努力逼自己成長。過去10年我多了一個零，我想要加快這個速度。台積電當然還是可以買，重點是幾塊錢進場，將來的報酬率有多少，買加權正2會不會賺更多，這也是我的挑戰啦！」

本文已獲「不敗教主-陳重銘」授權轉載

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法