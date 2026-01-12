為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    堅持單一口味 屏東高樹香蔥牛軋餅暢銷10餘年

    2026/01/12 18:30 記者羅欣貞／屏東報導
    許美美推出的香蔥夾心餅乾是網路團購長紅商品。（記者羅欣貞攝）

    許美美推出的香蔥夾心餅乾是網路團購長紅商品。（記者羅欣貞攝）

    屏東縣高樹鄉婦女許美美靠著烘焙專長，10餘年前以獨家口味的牛軋糖內餡做出香蔥夾心餅乾後，一舉在網路團購市場爆紅，想買甚至得排隊半年，締造了高樹伴手禮傳奇，也提供了當地居民就業機會；如今10多年過去，雖然競爭激烈，她還是堅持只做一種口味「原味」，依舊是網路人氣團購商品，距春節只剩1個月，訂單更是比平日增逾2倍。

    屏東縣高樹鄉盛產蔬果，還有特色伴手禮「香蔥夾心餅」，酥脆鹹香的蘇打餅乾，夾著香甜不黏牙的牛軋糖，鹹甜鹹甜的滋味總是讓人忍不住一口接一口，大約2013年前後就在網路掀起團購熱潮，成為高樹代表性的在地點心，愛鄉的許美美始終堅持留在高樹，守著小店繼續耕耘。

    許美美表示，牛軋糖要不黏牙，溫度和時間都很重要，只要差個幾秒口感就會不一樣，用麥芽糖、奶粉等原料以獨家比例熬煮，熬煮到QQ軟軟的口感，再將牛軋糖鋪平切成方形夾進香蔥蘇打餅裡，每天手工製作，最後再用機器獨立包裝。

    香蔥夾心餅賣了10多年，年逾60的許美美還是堅持只賣原味，她表示，只要新鮮，原味就是最好吃，客人也都如此認為，很多人喜歡夾心香軟、搭配有點鹹味的香蔥餅乾，這應該就是能只靠1種口味，還能持續擄獲消費者味蕾的原因。

    許美美有烘焙乙級、丙級證照，除了夾心餅乾，還推出杏仁、南瓜子瓦片等餅乾，也都很受歡迎，在以農產品為主的高樹鄉，闢出一條烘焙伴手禮的路徑，也因此提供地方就業機會，成為高樹鄉的傳奇之一。

