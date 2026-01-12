週二西部日夜溫差大！中南部高溫25度 早晚偏冷北部探10度

氣象署指出，13日各地大多為多雲到晴天氣，但各地早晚偏冷，早出晚歸請注意保暖。（記者田裕華攝）

週二（13日）大陸冷氣團南下，各地天氣以多雲到晴為主，中南部高溫約25度，北部及東半部高溫約22度左右，各地早晚偏冷且西半部日夜溫差較大，早出晚歸請注意保暖。

中央氣象署預報，明天大陸冷氣團南下，各地早晚偏冷，西半部日夜溫差大，北部、東半部高溫19至22度，中南部高溫23至25度，北部、宜蘭清晨低溫12、13度，其中新北至新竹局部近山區有10度左右或以下低溫，其他地區低溫14至17度，入夜之後，各地低溫將比清晨再低1至2度，請注意保暖。

降雨方面，13日各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區及宜蘭地區亦有零星短暫雨。離島天氣部分，澎湖晴時多雲，17至20度；金門晴時多雲，11至19度；馬祖晴時多雲，11至16度。

關於未來天氣，天氣風險公司指出，週二至週四台灣環境都較偏乾，預測各地以晴時多雲天氣為主。週五至週日因東北季風水氣逐漸影響，東部或大台北及北部山區陸續轉陰有短暫陣雨天氣；預測週二至本週末北部至東部高溫約18到23度，低溫多介於13到16度；中部高溫約21到25度或更高，低溫則多介於13到18度。

紫外線指數方面，宜蘭縣達高量級，其他縣市中量級。

空氣品質方面，13日大陸冷氣團南下及影響，環境風場為西北風至東北風，中南部位於下風處，污染物易累積。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

北部、東半部高溫19至22度，中南部高溫23至25度。北部、宜蘭清晨低溫12、13度，其他地區低溫14至17度。（擷取自中央氣象署網站）

宜蘭縣紫外線指數達到高量級，其他縣市中量級。（擷取自中央氣象署網站）

空品方面，13日花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「橘色提醒」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

