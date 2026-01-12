為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高市春節前加強商場消防檢查 強化公共安全

    2026/01/12 18:19 記者陳文嬋／高雄報導
    高市春節前加強商場消防檢查，強化公共安全。（市府提供）

    高市春節前加強商場消防檢查，強化公共安全。（市府提供）

    農曆春節將至，高雄市消防局加強商場消防安全檢查，今天前往好市多中華分店稽查，確認消防設備、防火管理均合格，逃生出入口及通道也依規定淨空，維護民眾消費安全。

    消防局為提升春安公共安全，鎖定好市多中華分店消費人潮多，由第一大隊今天率隊稽查好市多中華分店，抽檢該商場室內消防栓設備、自動撒水設備、排煙設備、火警自動警報設備及緊急廣播設備均無缺失。

    消防局也審視商場區內避難逃生通道、樓梯間有無堆積雜物阻礙逃生等，查核結果均符合規定，並針對業者自衛消防編組部分，現場下達火災情境，啟動各編組任務，以提升緊急應變能力及審視疏散顧客的流程動線是否順暢。

    第一大隊副大隊長彭保景表示，消防局特別重視供營業場所的消防安全檢查，由於商場等場所提供大量商品且均為易燃物，應加強相關消防演練及疏散撤離等應變措施，以提升春節期間火災預防應變能力。

    彭保景說，這次檢查專案肯定業者落實防火管理及維護消防設備功能正常外，並提醒業者仍應持續加強自衛消防編組訓練，以提升火災應變能力，保障商場顧客安全。

    高市春節前加強商場消防檢查，強化公共安全。（市府提供）

    高市春節前加強商場消防檢查，強化公共安全。（市府提供）

    高市春節前加強商場消防檢查，強化公共安全。（市府提供）

    高市春節前加強商場消防檢查，強化公共安全。（市府提供）

