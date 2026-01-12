隱眼空殼可回收「換環保金」 萬人爆哭：早丟了99袋

近來有女網友分享一個冷知識，隱形眼鏡空殼是由可回收、有高環保價值的材質製成，空殼還可以拿去指定單位換取環保金，消息轟動全網。示意圖。（圖擷取自@2aITF 社群平台「X」）

隨著現代科技進步，許多視力不佳的民眾人比起鏡框眼鏡，更願意選擇攜戴輕便、配色繽紛的隱形眼鏡。近來有女網友分享，市面上常見的各品牌隱形眼鏡，使用的塑膠殼其實是由可回收材質製成，空殼更是有高環保價值的再生能源，拿去指定單位可換取環保金，冷知識曝光後瞬間轟動全網，並讓萬人為此捶心肝。

據了解，一名女網友上月底在社群平台Threads發文，先是曬出自己一整年攜戴過的隱形眼鏡用量，接著透露她在2024年12月底得知，隱形眼鏡使用的塑膠殼，其實是使用高回收價值的塑膠材質聚丙烯PP（也稱︰PP杯），於是特意存了下空殼，打算全數回收。但原PO也強調，自己比起回收能獲得多少錢，其實更偏向環保愛地球。

該文一出，湧入超過100多萬人次瀏覽，一票網友紛紛哀號，「我丟了99袋」、「原來還可以回收嗎？」、「我都直接丟垃圾桶欸」、「現在才知道我丟了好多錢」、「戴了十幾年的日拋都不知道，好浪費啊」、「可惡！戴了10年的隱眼，收集起來應該很可觀」、「戴了20幾年的日拋，此刻才知道，今年開始，也要來做回收了」。

另有其他熱心網友分享，可以將隱形眼鏡的空殼拿去哪些地點回收，包含「ei studio」、「OPT圓瑞」、「尖端視光」、「寶島眼鏡」、「ChaCha美瞳專賣店」等，這些地點不僅提供回收累積點數活動，還有兌換點數、購物折價等優惠。

