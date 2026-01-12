封路注意！台88鳳山交流道1/13-21深夜施工 週五至週日除外

台88線鳳山交流道1月13至21日深夜10時至隔日上午6時封路施工，遇週五、六、日不封路。 （記者陳文嬋攝）

「台88線鳳山交流道西向匝道路口改善工程」將於1月13日至21日深夜10時至隔日上午6時，辦理門架架設及既有紐澤西護欄打除作業封閉道路，其中16至18日週五至週日因車流量大不封路，請民眾提前下大寮匝道行駛188線往鳳山。

公路局鳳屏工務段辦理「台88線鳳山交流道西向匝道路口改善工程」，1月13日至14日深夜10時至隔日上午6時辦理門架架設作業，封閉台88線鳳山西向出口匝道及188線西向快車道（過勇路至鳳頂路）。

鳳屏工務段請民眾台88線改道路線，提前下大寮匝道行駛188線往鳳山→右轉行駛過勇路 →左轉行駛保生路→左轉行駛鳳頂路→右轉行駛回188線快車道；另188線快車道改道路線：右轉行駛過勇路→左轉行駛保生路→左轉行駛鳳頂路→右轉行駛回188線快車道。

鳳屏工務段也將於1月15日至21日夜間10時至隔日上午6時止，辦理既有紐澤西護欄打除作業，封閉台88線鳳山西向出口匝道，請民眾台88線改道路線，提前下大寮匝道行駛188線往鳳山。

此外，16至18日週五至週日因車流量較大夜間不施工，不封閉鳳山交流道西下匝道。

鳳屏工務段說，施工期間請民眾遵守各項施工標誌指引並減速慢行，或利用台1線高屏大橋、台17線雙園大橋來往高雄、屏東或台東地區替代道路行駛。

