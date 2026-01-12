台南「古都馬」20週年2.5萬人參賽 邀身心障礙者共跑

2026台南古都國際半程馬拉松健康休閒體驗組，延長報名期限至1月31日。（南市體育局提供）

「2026台南古都國際半程馬拉松」3月1日在台南市政府永華市政中心南島路盛大舉行，本屆賽事報名人數已達2萬5284人，特別新設「健康休閒體驗組（5km）」提供身心障礙者參與，該組別延長報名至1月31日。

市長黃偉哲表示，市府長期致力於推動全民運動與健康城市理念，透過大型運動賽事，鼓勵市民培養規律運動習慣。今年古都馬適逢20週年，更具象徵意義，除持續提升賽事品質與國際能見度外，也特別呼應運動部推展運動平權政策，讓不同族群都能在友善、安全的環境中參與運動。

體育局長陳良乾表示，今年特別新設「健康休閒體驗組」，專為身心障礙者量身打造，提供更友善的參賽選擇，真正落實「運動零距離、參與不設限」的精神。該組別參與者免報名費（https://forms.gle/73AAx5peuDBj8pSP6/a>），只需繳交500元保證金，活動當天憑號碼布及證件退還，期待更多身心障礙朋友能夠走出戶外參與運動，透過實際行動體驗路跑樂趣。

陳良乾說，古都馬不僅是場競速賽事，更是推動健康生活，促進社會共融的重要平台。市府也將持續結合運動、觀光與城市行銷，打造更具包容性與永續精神的運動賽事，邀全民齊聚台南，用雙腳感受古都魅力，邁向健康、平權的運動城市。

