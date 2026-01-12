為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    還有1週！苗栗馬那邦山賞楓要快 雲海美景一路到3月

    2026/01/12 17:16 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣大湖鄉從楓葉地圖咖啡民宿馬往那邦山途中，可欣賞到楓紅及雲海景致。（詹德雄提供）

    苗栗縣大湖鄉從楓葉地圖咖啡民宿馬往那邦山途中，可欣賞到楓紅及雲海景致。（詹德雄提供）

    最近天氣轉冷，苗栗縣大湖鄉馬那邦山楓葉已催紅，苗栗縣馬那邦觀光休閒農業園區發展協會理事長王豊巽指出，從楓葉地圖咖啡民宿往馬那邦山沿途都可欣賞到楓紅，但最近天氣乾冷，楓葉落得快，賞楓期約還有1週，但到3月初都是賞雲海的好時機。

    王豊巽表示，馬那邦山標高1406公尺，是大湖鄉第一高峰，它是抗日的古戰場，山上有野生楓樹，每逢秋冬之際，楓葉轉紅，登上山頂可俯瞰大安溪，遠眺雪山，沿途有古戰場紀念碑、石門、天然湖等景點，其中石門到古戰場的步道間，是區內最佳賞楓路段，攀登全程約需4、5小時。

    王豊巽指出，最近氣溫下降，從楓葉地圖咖啡民宿海拔750公尺開始到山頂，都可欣賞到楓紅，但最近天候乾冷，也導致楓葉落得快，約還有7天的賞楓期，欲賞楓的遊客，動作要快，不過，至3月都是賞雲海季節，隨著天氣變化，景致變化萬千。

    欲前往賞楓遊客可從台三線大湖鄉南湖國小前進入苗55線後直行，再左轉苗55-1線進入東興村即可到達登山口。

    苗栗縣大湖鄉從楓葉地圖咖啡民宿周邊，可欣賞到楓紅及山林美景。（詹德雄提供）

    苗栗縣大湖鄉從楓葉地圖咖啡民宿周邊，可欣賞到楓紅及山林美景。（詹德雄提供）

