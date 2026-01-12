寒冬送暖列車啟動 石一佑攜慈善會捐棉被助弱勢學童

新北市議員石一佑今（12）日攜手新北市愛心慈善會走入校園，啟動「2026寒冬送暖」行動，將棉被與生活物資送到弱勢學童手中，以實際行動為寒冬中的孩子送上溫暖與關懷。（石一佑提供）

寒流來襲，愛心先行。新北市議員石一佑今（12）日攜手新北市愛心慈善會走入校園，啟動「2026寒冬送暖」行動，將棉被與生活物資送到弱勢學童手中，以實際行動為寒冬中的孩子送上溫暖與關懷，活動首站前往文德國小、埔墘國小與新埔國小等10所中小學，盼讓善的力量在校園持續流動。

活動中，石一佑與愛心慈善會理事長蕭能惠及志工們實際走入校園，將物資提貨券交到孩子手中，也藉此了解學校與學生的實際需求。石一佑指出，「寒冬送暖」列車將持續前行，今年預計走訪板橋區10所中小學，共發放255份物資，並與全聯社合作，以提貨券形式提供，讓學童可依實際需求至全聯門市領取棉被及生活用品。

石一佑表示，自擔任板橋民意代表以來，寒冬送暖活動年年不缺席，尤其對孩子而言，教育與生活照顧都不能少，希望未來大家可以一起散播愛跟溫暖給孩子們。

文德國小校長也對活動表達感謝指出，這樣的寒冬送暖活動，對認真向學的孩子而言，是一份溫暖而有力量的鼓勵；埔墘國小校長也說，校內有需求的學生人數不少，讓學生感受到被看見、被肯定，也讓人覺得很感動。

