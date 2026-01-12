淡江大學諮商職涯暨學習發展中心主任宋鴻燕說明「學校輔導工作倫理守則」。（圖由教育部提供）

為因應學生輔導需求，教育部強化校園心理支持系統，專科以上學校專任專輔人員配置，由1200比1調降至900比1，預計全國將增加216位專業輔導人員進入大專校院服務，而為了讓新手能快速進入狀況，教育部結合多所公私立大學身心健康中心和諮商輔導中心主任，以2天研習方式傳授專業實用秘笈。

教育部學特司科長楊奕愔說明，為協助大專校院新進專任專業輔導人員適應大專校院校園環境，於校園內順利推動學生輔導工作，教育部今明辦理「114學年度公私立大專校院新進專任專業輔導人員在職培訓研習」，共有120位新進專任專業輔導人員參與。

國立陽明交通大學承辦研習，著重於實務與學理之結合，例如政治大學身心健康中心主任王素芸介紹「學校輔導工作政策及相關法規」，讓新進人員了解大專院校專業輔導人員角色任務，並說明校園中輔導相關的工作重點、法規等；淡江大學諮商職涯暨學習發展中心主任宋鴻燕則說明「學校輔導工作倫理守則」，強調學校輔導倫理的重要性、專業界線並舉例實務議題進行討論。

此外，實踐大學諮商輔導中心主任彭韻治講授「輔導體制組織配置與危機事件心理輔導介入處遇」，中原大學諮商中心主任葉安華講授「跨專業轉介（衔）網絡合作機制」，世新大學諮商中心主任黃小玲講授「校園常見精神疾患辨識與憂鬱自傷防治」，東吳大學健康暨諮商中心主任王佳玲講授「校園性別事件辨識、諮商介入與資源連結」，陽明交通大學健康心理中心主任程千芳講授「校園衝突事件之處遇與預防因應」，介紹校園常見的危機衝突事件及其多元成因與因應方式。

強化校園心理支持系統，教育部增加216名大學專輔人員生力軍。（圖由教育部提供）

