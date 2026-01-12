台南就業中心4場徵才春節前開跑 最高薪上看55K

勞動部台南就業中心將於春節過年前舉行4場次徵才活動。（資料照）

農曆春節將近，許多民眾規劃年後轉職，也有求職者希望在過年前找到穩定的工作、安心迎接新年。為協助民眾把握年前就業黃金期，勞動部雲嘉南分署台南就業中心將於1月中下旬接力辦理4場現場徵才活動。

集結科技、製造、餐旅服務、零售流通及托育照護等多元產業計38家廠商，提供全職、兼職等近千個豐富職缺，其中以專案工程師薪資最高上看55K、次為機電工程師上看50K等高薪，讓求職與轉職民眾一次掌握多元機會。

請繼續往下閱讀...

首場徵才將於1月14日（星期三）下午2時至4時，在台南就業中心3樓會議室登場，邀集亦達光學、統一實業、光洋應用材料科技、泰吉軒實業及美喆國際企業等5家廠商徵才，釋出環管工程、電機工程、現場技術人員等143個職缺。

第2場次於1月19日（星期一）下午2時至4時，在安南區梅花里活動中心（安中路一段557巷25號）舉行，集結美商德盟、大全聯台南店、旭暉應用材料等11家現場面試及代徵廠商，合計21家廠商提供工程師、儲備幹部、生產及倉管人員、行政與會計、托育與護理人員，以及門市、餐飲與房務等職缺540個。

第3場於1月23日（星期五）上午9時30分至11時30分，同樣在台南就業中心3樓會議室，邀請銘祥科技、克元材料、老井餐飲、威爾森文教、永芳鐵鍊及福樺實業等廠商設攤，並提供奇美食品、友勁科技等代徵，合計11家廠商，現場提供專案工程師（電機）、機電工程師、操作員、技術員組裝、會計及電子材料銷售工程師等職缺201個。

第4場徵才由首度跨足台南設立工廠的台灣美光記憶體公司，於1月30日（星期五）上午9時30分至下午4時在經濟部台南產業園區服務中心1樓大廳（安南區科技公園大道1號）舉行。美光公司表示，此次大量招募晶圓探測作業員、製程、設備、廠務、環安衛等工程師有上百個職缺。

台南就業中心主任洪儷瑋表示，活動現場亦提供就業諮詢服務，協助民眾了解職涯方向與相關就業資源，歡迎有求職或轉職需求的民眾攜帶履歷踴躍參加，活動相關訊息歡迎撥打06-2371218洽詢；如果想了解更多徵才活動，可上「台灣就業通網站-徵才專區」查詢。

勞動部台南就業中心將於春節過年前舉行4場次徵才活動。（圖由台南就業中心提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法