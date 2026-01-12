新北五股坑溪、新店五重溪遭偷排廢水染色 最高罰300萬

新北市環保局10日獲報，五股坑溪異常染綠。（圖由新北市環保局提供）

新北市近日發生2起違法偷排廢水污染溪流案，市府環保局10日獲報指五股坑溪疑遭污染，派員循線查獲五股區御史路的「丞策室內裝修企業社」違法將清洗油漆器具的廢水排入溪中，導致五股坑溪染綠；11日有民眾舉報新店區五重溪有白色廢水，環保局調閱監視器，發現1名行為人貪圖方便將白色漆料廢水倒入路邊水溝，2案皆當場依法告發，違法者恐面臨最高300萬元的重罰。

環保局表示，稽查人員發現五股坑溪水色異常，隨即展開溯源調查，循線追查發現「丞策室內裝修企業社」將清洗油漆桶及相關器具產生的廢污水，直接經由廠內排水管線排入五股坑溪。為確認流向，稽查人員現場投放示蹤劑，證實廢水確實流向五股坑溪，已違反水污染防治法第30條第1項第2款規定，環保局除要求業者立即停止排放，並依法開罰且限期改善。

請繼續往下閱讀...

五重溪為新北市環保局重點列管河川，環保局昨天傍晚接獲民眾舉報，安康路三段與建業路口的五重溪出現白色廢水，稽查人員趕赴現場時，儘管廢水已消散，稽查員仍藉手電筒微光，在水溝蓋縫隙及路旁枝葉發現殘留乾涸白漆「以痕追人」，經調閱監視器發現行為人貪一時方便趁四下無人將白色漆料廢水倒入路邊水溝，已違反水污染防治法第30條規定，當場依法開罰。

新北市議員陳乃瑜指出，這次五重溪污染案能抓獲兇手，靠得是環保局的烽火台河川監視器系統，藉由即時影像追蹤受污河川位置與時間，加上先前綠水事件，陳乃瑜要求環保局針對五重溪及其支流加強系統建置，守護珍貴的自然景觀資源。

環保局提醒，適逢農曆年前大掃除期間，如有剩餘油漆或清洗刷具的廢水，應先以報紙或廢布吸附殘漆，乾燥後使用專用垃圾袋盛裝後，交付循線垃圾車處理，或將油漆桶槽交回原廠商統一清洗處理。

新北五股坑溪異常染綠，新北市環保局溯源查獲「丞策室內裝修企業社」將清洗油漆桶廢水排至溪中。（圖由新北市環保局提供）

民眾反映五重溪染色情景。（圖由新北市環保局提供）

民眾反映新店五重溪染色，新北市環保局調閱監視器發現行為人將白色漆料倒入路邊水溝。（圖由新北市環保局提供）

新店五重溪染色，新北市環保局稽查人員發現現場水溝蓋及裡頭樹葉殘留乾涸白漆。（圖由新北市環保局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法