    天冷蜜棗皮薄也更甜 屏縣高樹農會推春節伴手禮盒助棗農

    2026/01/12 16:31 記者羅欣貞／屏東報導
    屏東縣高樹鄉農會推出春節伴手禮蜜棗禮盒，總幹事洪銘聰（右）強調，今年蜜棗皮薄汁多又脆甜。（記者羅欣貞攝）

    距春節只剩下1個月，因應送禮旺季，屏東縣高樹鄉農會開放蜜棗禮盒訂購，協助棗農行銷在地農產，消費者除了預訂蜜棗，如果有橙蜜香小番茄、蓮霧等需求，高樹農會也會幫忙媒合鄉內小農，提供不同的農產伴手禮選擇。

    屏東縣蜜棗總種植面積約528公頃，年產量9373公噸，高樹鄉就佔了328公頃，是南部蜜棗生產重鎮；高樹鄉農會總幹事洪銘聰表示，蜜棗從去年12月起陸續採收，產期可以持續到3月，因為生長期氣候條件不錯，今年品質極佳且產量穩定，預估較去年多約3成，尤其高樹鄉位於水源保護區，擁有純淨水源與肥沃土壤，優越的地理環境與成熟的栽培技術，加上今年初因氣溫驟降，日夜溫差顯著，使得蜜棗皮薄多汁、肉質格外脆甜。

    洪銘聰指出，高樹蜜棗主要種植的品種，包括台農13號雪麗，此為早生品種，果型碩大，平均糖度達14度以上，甚至可達16度，是今年春節送禮主流，此外，還有高雄12號珍愛，外型如青蘋果，口感像水梨般爽脆多汁、高雄11號珍蜜被稱為「爆漿蜜棗」，水分充足、另有果型圓潤且質地細緻的雪蜜。

    為協助棗農行銷，高樹鄉農會今年主推12粒裝嚴選禮盒，有1480元（每顆約4.5兩重）、1180元（每顆4兩）等選擇，24粒裝特選禮盒也有780元（每顆3兩）、680元（每顆2.5兩）等規格。

    洪銘聰表示，高樹鄉也種植蓮霧、橙蜜香小番茄，目前正值產季，本於服務農民的立場，消費者若有需求，也可以向農會訂購。

    今年初氣溫驟降，日夜溫差顯著，高樹蜜棗果皮更薄、果肉更甜。（記者羅欣貞攝）

    熱門推播