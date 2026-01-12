為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高捷車站監視器僅「37萬畫素」 高捷：逐年更新

    2026/01/12 16:22 記者王榮祥／高雄報導
    高捷說明監視器畫素確實較舊，但過往均能提供使用，會逐年更新。（高捷提供）

    高捷說明監視器畫素確實較舊，但過往均能提供使用，會逐年更新。（高捷提供）

    高市議員林智鴻點名高雄捷運各車站監視器僅「37萬畫素」，比一般手機還糟，若遇類似北捷恐攻案恐影響偵辦；高捷指出，過往均可成功運用，會逐年更新。

    林智鴻今在議會臨時會審查交通部門預算時，提到高捷監視器問題，他引述高捷提供資料指出，捷運紅橘線39站中，有38站監視器僅37萬畫素，擔心一般治安事件難以協助防治或嚇阻，若不幸發生類似北捷恐攻案，更影響警方緝兇。

    林智鴻認為，去年受惠大型活動與演唱會，高捷日均運量創歷史新高19.5萬人次，但維護旅客安全所需的硬體設備卻停留在17年前通車時，負責監督大眾運輸安全的交通局責無旁貸，應訂定具體期程，要求高捷改善。

    除畫素不足，影片保存天數「至少14天，最多40天」也不太夠，若在站內有未能立即發覺或提告的性騷擾或跟騷案件，且在「低標14天」的站內受害，恐存在告訴期間6個月還沒過，證據卻消失的窘境。

    高捷說明，捷運建置初期所使用監視器，囿於當時科技，並無法跟上現今監視器規格，但均符合當時規範，且歷來於相關事件（如人員逃票、破壞設備等）用途上，均可成功掌握相關監看對象的動向。

    鑒於科技發展日新，高捷已針對系統設備規劃重置計畫，監視器即已納入數位化重置排程內，將逐年逐站更新，已於去年編列8座車站CCTV數位化重置預算、目前執行中，並將於今年再續辦8座車站。

    各站更新內容將原類比攝影機汰換，重佈纜為500萬畫素數位式攝影機，建置新式數位錄影主機，並設置防火牆與邊際交換器；車站逐年更新監視器同時，電聯車內部已於去年全面加裝監視器，未來仍持續將設備新增與汰舊換新並行，以期讓系統內整體監視範圍可更為完整，確保大眾使用之安全無虞。

    高市議員林智鴻點名高捷車站監視器畫質僅37萬畫素，比一般手機差很多，要求交通局督促高捷更新。（林智鴻提供）

    高市議員林智鴻點名高捷車站監視器畫質僅37萬畫素，比一般手機差很多，要求交通局督促高捷更新。（林智鴻提供）

    高捷車站監視器畫素引起議論。（記者李惠洲攝）

    高捷車站監視器畫素引起議論。（記者李惠洲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播