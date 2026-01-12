高捷車站監視器僅「37萬畫素」 高捷：逐年更新

高捷說明監視器畫素確實較舊，但過往均能提供使用，會逐年更新。（高捷提供）

高市議員林智鴻點名高雄捷運各車站監視器僅「37萬畫素」，比一般手機還糟，若遇類似北捷恐攻案恐影響偵辦；高捷指出，過往均可成功運用，會逐年更新。

林智鴻今在議會臨時會審查交通部門預算時，提到高捷監視器問題，他引述高捷提供資料指出，捷運紅橘線39站中，有38站監視器僅37萬畫素，擔心一般治安事件難以協助防治或嚇阻，若不幸發生類似北捷恐攻案，更影響警方緝兇。

林智鴻認為，去年受惠大型活動與演唱會，高捷日均運量創歷史新高19.5萬人次，但維護旅客安全所需的硬體設備卻停留在17年前通車時，負責監督大眾運輸安全的交通局責無旁貸，應訂定具體期程，要求高捷改善。

除畫素不足，影片保存天數「至少14天，最多40天」也不太夠，若在站內有未能立即發覺或提告的性騷擾或跟騷案件，且在「低標14天」的站內受害，恐存在告訴期間6個月還沒過，證據卻消失的窘境。

高捷說明，捷運建置初期所使用監視器，囿於當時科技，並無法跟上現今監視器規格，但均符合當時規範，且歷來於相關事件（如人員逃票、破壞設備等）用途上，均可成功掌握相關監看對象的動向。

鑒於科技發展日新，高捷已針對系統設備規劃重置計畫，監視器即已納入數位化重置排程內，將逐年逐站更新，已於去年編列8座車站CCTV數位化重置預算、目前執行中，並將於今年再續辦8座車站。

各站更新內容將原類比攝影機汰換，重佈纜為500萬畫素數位式攝影機，建置新式數位錄影主機，並設置防火牆與邊際交換器；車站逐年更新監視器同時，電聯車內部已於去年全面加裝監視器，未來仍持續將設備新增與汰舊換新並行，以期讓系統內整體監視範圍可更為完整，確保大眾使用之安全無虞。

高市議員林智鴻點名高捷車站監視器畫質僅37萬畫素，比一般手機差很多，要求交通局督促高捷更新。（林智鴻提供）

高捷車站監視器畫素引起議論。（記者李惠洲攝）

