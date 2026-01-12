彰化4鄉鎮市改善9路口交通近尾聲 拚強化行人安全

彰化縣府交通處進行彰化市旭光路與光華街路口交通改善工程，工程近尾聲，即將完工。（記者張聰秋攝）

為了降低易肇事路口的交通事故，彰化縣政府交通處去年底陸續在彰化市、員林市、田中鎮、伸港鄉共4個鄉鎮市，施工改善9個路口交通，工程近尾聲，其中有2處直接列入去年10大易肇事路口與路段，包括彰化市旭光路與光華街口及中正路二段與曉陽路口。交通處表示，地點鎖定事故高風險區域，盼由硬體措施強化行人安全設施，降低撞擊風險。

值得注意，彰化市中正路與曉陽路，這兩條路向來是彰化市的事故重災區，分別排進了十大危險路口與路段，這次沒有直接在中正路與曉陽路段進行改善，經費則花在這兩條路上同樣危險的鄰近路口，中正路二段與華山路口，還有曉陽路、南瑤路，進行體質改造，盼由分流並降低該區域整體的肇事率。

交通處表示，彰化市5處易肇事路口改善工程可望本月15日完工，地點涵蓋中正路二段與華山路、南校街與博愛街、旭光路與光華街、民生路與長壽街、曉陽路與南瑤路等路口。施工項目包括重建庇護島、退縮行穿線、增設綠底行穿線及行人停等空間，還有放大版行人號誌以及加強路口照明燈。這些措施針對視覺導引與行人保護設計，有助減少轉彎衝突。

員林市改善地點包含員林市大同路二段與大勇街口、員水路二段與大同路一段口，以及田中鎮的中正路與斗中路一段、伸港鄉的中山路與新港路。改善工程重點強調「人本交通」，增設綠底行穿線並強化路口照明。

交通處指出，許多事故源於轉彎死角或視線不佳，透過庇護島修補與行穿線退縮，再加上放大型行人號誌，能強迫駕駛人轉向時留意行人，從硬體端建立安全防護網，逐步擺脫「行人地獄」的臭名。

交通處呼籲，危險路口就是交通車況複雜區，車流多、人也多，用路人必須養成守法習慣，才能讓改善工程發揮最大效益。

彰化縣易肇事路口以彰化市最多，交通處對彰化市南校街與博愛街路口， 進行人本交通改善工程。（記者張聰秋攝）

