為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    彰化4鄉鎮市改善9路口交通近尾聲 拚強化行人安全

    2026/01/12 16:13 記者張聰秋／彰化報導
    彰化縣府交通處進行彰化市旭光路與光華街路口交通改善工程，工程近尾聲，即將完工。（記者張聰秋攝）

    彰化縣府交通處進行彰化市旭光路與光華街路口交通改善工程，工程近尾聲，即將完工。（記者張聰秋攝）

    為了降低易肇事路口的交通事故，彰化縣政府交通處去年底陸續在彰化市、員林市、田中鎮、伸港鄉共4個鄉鎮市，施工改善9個路口交通，工程近尾聲，其中有2處直接列入去年10大易肇事路口與路段，包括彰化市旭光路與光華街口及中正路二段與曉陽路口。交通處表示，地點鎖定事故高風險區域，盼由硬體措施強化行人安全設施，降低撞擊風險。

    值得注意，彰化市中正路與曉陽路，這兩條路向來是彰化市的事故重災區，分別排進了十大危險路口與路段，這次沒有直接在中正路與曉陽路段進行改善，經費則花在這兩條路上同樣危險的鄰近路口，中正路二段與華山路口，還有曉陽路、南瑤路，進行體質改造，盼由分流並降低該區域整體的肇事率。

    交通處表示，彰化市5處易肇事路口改善工程可望本月15日完工，地點涵蓋中正路二段與華山路、南校街與博愛街、旭光路與光華街、民生路與長壽街、曉陽路與南瑤路等路口。施工項目包括重建庇護島、退縮行穿線、增設綠底行穿線及行人停等空間，還有放大版行人號誌以及加強路口照明燈。這些措施針對視覺導引與行人保護設計，有助減少轉彎衝突。

    員林市改善地點包含員林市大同路二段與大勇街口、員水路二段與大同路一段口，以及田中鎮的中正路與斗中路一段、伸港鄉的中山路與新港路。改善工程重點強調「人本交通」，增設綠底行穿線並強化路口照明。

    交通處指出，許多事故源於轉彎死角或視線不佳，透過庇護島修補與行穿線退縮，再加上放大型行人號誌，能強迫駕駛人轉向時留意行人，從硬體端建立安全防護網，逐步擺脫「行人地獄」的臭名。

    交通處呼籲，危險路口就是交通車況複雜區，車流多、人也多，用路人必須養成守法習慣，才能讓改善工程發揮最大效益。

    彰化縣易肇事路口以彰化市最多，交通處對彰化市南校街與博愛街路口， 進行人本交通改善工程。（記者張聰秋攝）

    彰化縣易肇事路口以彰化市最多，交通處對彰化市南校街與博愛街路口， 進行人本交通改善工程。（記者張聰秋攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播