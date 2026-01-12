攤商太重複、天價水果印象深 蔣萬安提10見解救士林夜市

台北市長蔣萬安出席115年度市長與里長有約。（記者王藝菘攝）

台北市長蔣萬安今天（12日）出席士林區「市長與里長有約」，對於士林夜市的發展，他提出10點見解，包括要求標價透明，杜絕天價水果事件再發生，還要請文化局與觀光傳播局一起規劃結合台北藝術中心的套裝行程，將人流導引到夜市等，將成立士林商圈振興小組，責成副秘書長俞振華統籌、產業發展局主責，由相關局處參與，先列管2個月，擬定初步計畫與里長、商圈討論，確定後一步步推動。

士林區義信里里長許立丕指出，為打造國際化的觀光夜市，希望市府推動士林夜市2.0「夜市商圈行人空間優化暨分區振興計畫」，建議設置行人優先區，取消綠鋪面人行道，直接施作人行道路並拓寬及增設護欄還路於民「路好走了，人就流下來了」，並用動線把人引導到地下美食街。

此外，利用公辦都更案闢建「街頭藝人廊道」，讓民眾來逛不只填飽肚子，還能感受到藝術的重量；爭取常態性的大型活動撐腰，設置跨年第2現場跟捷運出口藝術節；最後希望蔣萬安帶輝達執行長黃仁勳來逛地下美食街，讓他看到士林夜市不只有美味，還有國際友善的整潔。

蔣萬安回應說，相關單位會辦理行人友善區、入口意象，但商圈要重新活絡振興，要請商業處跟市場處針對士林夜市，打破同質化的現象，他認為很多攤商的重複性太高，請商業處輔導特色產品、老舊店家品牌包裝升級。

其次，嚴格要求標價透明，杜絕天價水果事件再發生。第三，輔導商圈夜市導入多元支付；不管到寧夏、饒河夜市，看到很多觀光客對於使用多元支付都覺得很方便。第四，地下美食街要持續針對通風、排水、照明全面的優化，避免在地下室燜熱、油煙、氣味的問題。第五，統一規劃攤位的外觀設計。第六，包括衛生局在內定期的食安宣導機制，讓觀光客感受到夜市商圈不只享受逛夜市，還要吃得安心。

第七，新工處盤點老舊破損路面進行整修整平。第八，規劃像光之街道，利用照明及光的投射讓商圈明亮起來。第九，請文化局、觀傳局規畫結合北藝看戲、逛夜市的套裝行程，將人流導入到夜市。第十，推動多語言的數位導覽；在寧夏已經有推動，對吸引國際觀光客有幫助。

台北市長蔣萬安指示文化局和觀傳局，規劃結合北藝與逛士林夜市的套裝行程，將人潮引導到夜市。（記者何玉華攝）

士林夜市充斥著夾娃娃機。（記者何玉華攝）

