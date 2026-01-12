一次賣800顆素肉圓！「Vegan Asia 無肉交流年會」吸引日韓取經

「Vegan Asia 無肉交流年會」在台中烏日舉辦。（記者黃旭磊攝）

亞洲跨國盛會「Vegan Asia 無肉交流年會」在台中烏日舉辦，吸引近200名日本、韓國、台灣蔬食品牌創辦人、食品製造商及通路代表，打造企業層級對話蔬食產業交流平台，無肉新生活推廣協會創辦人張芷睿曾一次賣出800顆素肉圓，張芷睿表示，台灣蔬食餐廳比例是全球第二，日、韓業者都來台見習。

「Vegan Asia 無肉交流年會」今天（12日）下午在臻愛花園飯店舉辦，來自韓國濟州的「Oh my salt！」等多家業者分享海苔脆片等無添加食品，來自日本知名平台「ビーガングルメ祭り」及韓國 Vegan Festival Korea，與台灣吃素愛好者分桌交流，場面熱絡溫馨。

「Vegan Asia 無肉交流年會」主辦人張芷睿說，年會擴大加入日韓等國，台灣素食產業越來越大，根據「英國純素協會」2026全球純素趨勢報告，台灣是全球擁有最多「純素餐廳」的國家，每百萬人共有14.8間，僅次於世界人口吃素比例最高的紐西蘭。

無肉市集曾擺攤賣出800顆素肉圓，讓只賣素食夜市創造高人氣，張芷睿表示，保守估計在台灣彈性蔬食、素食者及宗教素人口，約佔總人口的30%，是亞洲表率吸引日本、韓國業者來見習。

年會講師陣容橫跨台日產業鏈，台灣方面邀請家樂福永續執行長蘇小真、一之軒企業集團董事長廖明堅、「食力 FoodNEXT」創辦人童儀展、題陞企業董事長顏芬等人，從企業管理、品牌經營、產品研發等層面，分享無肉產業實戰經驗。

