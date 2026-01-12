為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    勸阻認養活動挨批「耍官威」 台南新化區公所：佔用人行道

    2026/01/12 15:39 記者吳俊鋒／台南報導
    愛心團體舉辦送養活動，被檢舉佔用人行道。（新化區公所提供）

    愛心團體舉辦送養活動，被檢舉佔用人行道。（新化區公所提供）

    有愛心團體在台南新化的武德殿前舉行犬貓送養活動，被檢舉佔用人行道，區長李義隆到場勸阻，與承辦單位發生激烈爭論，挨批「耍官威」，區公所指出，近日有民間團體借用特定場地辦理犬貓認養一事，立意良善，但活動期間於現地佔用人行道，並疑似伴隨部分販售行為，且攤位擺設凌亂，影響民眾通行安全，以及週邊環境整潔，也破壞古蹟全盤景觀，遭到投訴。

    公所今天發布聲明，強調未來將以良善立意、交通安全、市容觀感、文資維護等整體面向，做為評估、審核的依據，兼顧各方權益。

    當天李義隆到場勸阻，被承辦單位質疑態度不佳，且語出挑釁，工作團人員反彈，認為是耍官威，將影片PO網，訴諸社會公評，有網友聲援愛心團體，呼籲市府高層出面處理。

    也有網路社團支持李義隆做法，畢竟已經佔用到人行道了，影響民眾的交通安全，設攤必須規範。

    區公所表示，一向支持愛心活動，並高度重視動物保護與生命教育相關議題，長期配合市府政策，鼓勵民眾以認養代替購買，共同為提升毛小孩福祉而努力。

    公所提到，對於認養活動場地的使用方式，除肯定公益初衷外，也須審慎衡量公共空間秩序、文化資產保存，以及整體市容觀感，確保活動進行兼顧各方權益。

    公所認為，武德殿、公會堂、楊逵紀念館為新化地區重要的歷史文化資產與觀光門面，相關場的之使用，除須符合文化資產保存原則外，更應維護其周邊環境品質與公共空間秩序，避免因活動管理不周而影響文化景觀形象。

    公所聲明，公部門在支持流浪動物認養理念的同時，也有責任確保公共空間的合理使用，避免影響用路人權益，並維持古蹟與周邊環境的整潔與美感。

    未來針對於文化場域或重要公共空間辦理認養活動的申請，公所將更加審慎評估其活動內容、空間配置及管理方式，並要求主辦單位事前提出完善規劃，以確保活動進行符合相關規範。

    李義隆說，流浪動物認養活動具有公益性與社會教育意義，惟活動形式與執行方式仍須符合公共利益及法令規定，才能獲得民眾廣泛支持。

    愛心團體舉辦送養活動，被檢舉佔用人行道。（新化區公所提供）

    愛心團體舉辦送養活動，被檢舉佔用人行道。（新化區公所提供）

    愛心團體舉辦送養活動，被檢舉佔用人行道。（新化區公所提供）

    愛心團體舉辦送養活動，被檢舉佔用人行道。（新化區公所提供）

