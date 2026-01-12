北市動保處與TNR協會攜手 15歲老街貓Lucky獲終養

光復南路社區高齡15歲老街貓「Lucky」，透過動保處街貓救援醫療照護補助計畫，並由台北市支持流浪貓絕育計劃協會（TNR協會）協助醫療及後續照護，獲得終養。（台北市動保處提供）

台北市動保處今（12日）表示，光復南路社區高齡15歲老街貓「Lucky」，透過動保處街貓救援醫療照護補助計畫，並由台北市支持流浪貓絕育計劃協會（TNR協會）協助醫療及後續照護，獲得終養。

台北市動保處自2006年起公私協力執行台北市街貓友善照護行動方案（Taipei Cat Care Programme，TCCP）至今已滿20年，為超過5萬5500隻街貓完成絕育，成功減少30萬隻以上的街貓出生。

2011年時，松山區復勢里志工們為21隻街貓絕育，發現光復南路社區高齡15歲老街貓「Lucky」。長期照顧Lucky的志工表示，Lucky從去年10月底已出現老化跡象——行走異常，後腿明顯無力，後更惡化為兩條後腿拖行。

動保處提供「街貓救援醫療照護補助計畫」補助，由TNR協會將該街貓送醫，獸醫師診斷指出Lucky的癱瘓是長期衰老虛弱導致的神經退化。雖然Lucky尚能自行排便，但膀胱功能已受損，需終身依賴人工「擠尿」，補助方案也讓這類高齡、虛弱或傷殘街貓在TNR協會志工接手終老照護期間獲得動物診療資源。

動保處強調，除動保處補助街貓救援醫療經費外，TNR協會透過公益勸募取得民眾捐款為Lucky醫療救治，也讓更多高齡癱瘓貓咪獲得長期照護，更設立「長照貓房」，為其他在台北市流浪多年的高齡、重病或身障街貓提供溫暖庇護所，讓經歷風霜的老街貓能有尊嚴地度過生命末期。

動保處補充，市民若發現傷病或需緊急救援的街貓，請撥打24小時1959動物保護專線，確保每條生命都能獲得即時的守護。

街貓Lucky日前由動物照護員照顧並觀察健康情形。（台北市動保處提供）

