為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北市動保處與TNR協會攜手 15歲老街貓Lucky獲終養

    2026/01/12 15:38 記者蔡愷恆／台北報導
    光復南路社區高齡15歲老街貓「Lucky」，透過動保處街貓救援醫療照護補助計畫，並由台北市支持流浪貓絕育計劃協會（TNR協會）協助醫療及後續照護，獲得終養。（台北市動保處提供）

    光復南路社區高齡15歲老街貓「Lucky」，透過動保處街貓救援醫療照護補助計畫，並由台北市支持流浪貓絕育計劃協會（TNR協會）協助醫療及後續照護，獲得終養。（台北市動保處提供）

    台北市動保處今（12日）表示，光復南路社區高齡15歲老街貓「Lucky」，透過動保處街貓救援醫療照護補助計畫，並由台北市支持流浪貓絕育計劃協會（TNR協會）協助醫療及後續照護，獲得終養。

    台北市動保處自2006年起公私協力執行台北市街貓友善照護行動方案（Taipei Cat Care Programme，TCCP）至今已滿20年，為超過5萬5500隻街貓完成絕育，成功減少30萬隻以上的街貓出生。

    2011年時，松山區復勢里志工們為21隻街貓絕育，發現光復南路社區高齡15歲老街貓「Lucky」。長期照顧Lucky的志工表示，Lucky從去年10月底已出現老化跡象——行走異常，後腿明顯無力，後更惡化為兩條後腿拖行。

    動保處提供「街貓救援醫療照護補助計畫」補助，由TNR協會將該街貓送醫，獸醫師診斷指出Lucky的癱瘓是長期衰老虛弱導致的神經退化。雖然Lucky尚能自行排便，但膀胱功能已受損，需終身依賴人工「擠尿」，補助方案也讓這類高齡、虛弱或傷殘街貓在TNR協會志工接手終老照護期間獲得動物診療資源。

    動保處強調，除動保處補助街貓救援醫療經費外，TNR協會透過公益勸募取得民眾捐款為Lucky醫療救治，也讓更多高齡癱瘓貓咪獲得長期照護，更設立「長照貓房」，為其他在台北市流浪多年的高齡、重病或身障街貓提供溫暖庇護所，讓經歷風霜的老街貓能有尊嚴地度過生命末期。

    動保處補充，市民若發現傷病或需緊急救援的街貓，請撥打24小時1959動物保護專線，確保每條生命都能獲得即時的守護。

    街貓Lucky日前由動物照護員照顧並觀察健康情形。（台北市動保處提供）

    街貓Lucky日前由動物照護員照顧並觀察健康情形。（台北市動保處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播