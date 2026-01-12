台中男子留1口菸上車吐 公車駕駛制止被嗆獲記1小功

台中市台灣大道中華路口昨天發生一名男子在公車站牌抽菸，上車竟還吐菸。（民眾提供）

搭乘大眾運輸不可抽菸已是全民共識，台中市11日下午3點左右，有1名男子在台灣大道中華路口的公車候車亭吸菸，要搭300號公車，疑似上車時吐了最後一口菸到車上，蔡姓公車駕駛原本拒載，但男子還是強行上車，駕駛透過廣播勸誡，該名男子卻在下車前走到司機旁嗆聲，強調自己很有錢願意被罰，但當駕駛要報警時，該名男子就下車；IBUS業務部經理徐維聯表示，要記駕駛一小功。

蔡姓公車駕駛在11日下午3點10分左右，駕駛巨業客運300號公車停在台灣大道中華路的公車候車亭，發現1名男子在站牌抽菸，疑似吐了最後一口菸到車上，原本要拒載，男子還是強行上車。

請繼續往下閱讀...

蔡姓駕駛表示，他透過廣播告知以後不要有這樣行為，也不要在站牌抽菸，當時以為男子聽進去，結果男子下車前跑到他旁邊嗆聲，他則回應，「我是司機好心糾正你」、「你已違反菸害防制法，這行為是不對」，並跟男子說要鬧事，就會報警，結果男子嗆去報警，反正自己很有錢，願意被罰，但看到駕駛真要報警就在台中火車站下車。

蔡姓駕駛說，由於中華路這個站牌常有人會抽菸，若不制止，就會讓大家吸二手菸，

過去抽菸民眾被制止後，都會停止，但該男子身上散發酒味疑似喝酒，可能因為這樣才對他嗆聲。

IBUS業務部經理徐維聯表示，蔡姓駕駛平時表現就很好，此次挺身制止乘客抽菸，要記一個小功。

1名男子在站牌抽菸，上300號公車後竟還吐菸，被駕駛制止嗆聲。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法