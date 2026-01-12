婦援會不贊成代理孕母合法化：子宮非工具或商品

婦女救援基金會今天在臉書表達對代理孕母的立場，認為女性子宮不可作為他人生產的工具或商品，基於保障女性生育自主和身體自主權、身心傷害的風險與權益，不贊成代理孕母合法化。（示意圖）

婦女救援基金會今天在臉書表達對代理孕母的立場，認為女性子宮不可作為他人生產的工具或商品，基於保障女性生育自主和身體自主權、身心傷害的風險與權益，不贊成代理孕母合法化。

婦援會表示，「人工生殖法」與代理孕母屬不同範疇的議題，應開放單身女性、女同志配偶使用人工生殖技術，以保障女性擁有生育自己子女的生育權。

請繼續往下閱讀...

然而，婦援會指出，代理孕母將女性的子宮當作他人的生產工具，將造成對女性，尤其弱勢女性的剝削。同時，懷孕中有照顧、生產的風險，以及對孩子的情感部分，這些都對女性的身心健康影響相當大，甚至會影響到胎兒。這涉及不僅是婦女和兒童人權，還有健康、法律及更多議題，不應該放在「人工生殖法」一起修法。

婦援會說明，代理孕母最常見的人工生殖技術選擇，為「人工授精」和「試管嬰兒」，但無論是「人工授精」或是「試管嬰兒」皆涉及向另一位女性租用或借用子宮，將女性的子宮視為他人的生產工具而出現「商品化」的問題。

婦援會指出，儘管再怎麼完備法律程序，例如用資格篩選確保代孕母具有良好的心理素質及家庭照顧，仍無法避免女性受到人情壓力而被「自願」成為代孕母；或當女性處於經濟或社會困境時，有可能會選擇從事代理孕母來增加經濟來源。

婦援會說，以上兩種雖看似出於自由選擇，實際上很容易因為代孕雙方地位不對等，使得代孕母的自主權被忽視；而有些代理孕母的技術會選擇多胚胎移植的方法，來提高著床機會而形成多胎妊娠，在風險上比自然懷孕風險還大。

婦援會提到，可以理解傳統中女性渴望有子女的社會文化壓力，但也可以透過收養子女成為一種代理孕母替代方案。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法