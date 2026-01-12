首家國航直飛華盛頓D.C. 長榮航空7月起每週4班

長榮航空1月12日宣布，7月將開航「桃園－華盛頓D.C.」直飛航線。左起發言人陳耀銘、總經理孫嘉明、首席副總經理廖至維、副總經理鍾凱成。（記者蔡昀容攝）

長榮航空今天（12日）宣布，7月將開航桃園直飛華盛頓D.C.航線，每週4班，是首個直飛華盛頓D.C.的國籍航空航線。總經理孫嘉明表示，該航線以波音787-9三艙機型執飛，起降時間預估與紐約航線差不多，目前正在進行時間帶申請等開航準備。

亞洲旅客包括台灣旅客，目前要飛往華盛頓D.C.，須經日本、韓國、中國前往，分別是全日空、美國聯合航空、大韓航空、中國國航。長榮航空開航之後，台灣旅客前往華盛頓D.C.新增直飛選擇，亞洲旅客選擇也更多。

孫嘉明表示，長榮航空的北美航網在東南缺了一塊，而華盛頓D.C.是美國政治中心，周邊還有馬里蘭州，在政治、金融、科技、軍事方面，都是重要市場。

華盛頓D.C.也有旅遊市場。孫嘉明說，美國國會、白宮都是觀光客必去點，3月有賞櫻活動，也有不少博物館和歷史景點。

轉機旅客也是長榮航空主要鎖定的族群。孫嘉明表示，不只是我國公務需要，各國政府要到美國政府交涉都要去DC，長榮航空的航班會非常方便。

孫嘉明分析，北美航線轉機客佔6成，華盛頓D.C.開航後，預計也是這樣的比例。經過調查，當地亞裔包括東南亞人口有32萬多人，台灣裔居民1.4萬多人。

新航線開航是否與政治壓力有關？孫嘉明表示，這條航線在商業及政治方面都有重大意義，不過長榮航空是商業公司，開航是以機隊規模及效益考量，在A350-1000交機以前，能以波音787飛到華盛頓D.C.，但要飛到波士頓等有點困難。（15:44更新）

