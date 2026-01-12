立委爭取台65線增設新莊第二南下匝道中央全額負擔9.8億 交長允核定綜合規劃

立委蘇巧慧、吳秉叡長期爭取增設台65線增設新莊第二南下出口匝道。（圖由立委蘇巧慧提供）

現行台65線新莊南下匝道出口接新莊主幹道中正路，尖峰時段下匝道及中正路等路段車流回堵嚴重，立委蘇巧慧和吳秉叡長期爭取增設台65線新莊第二南下出口匝道，立法院交通委員會今天到新莊區現地考察規劃辦理進度，蘇巧慧和吳秉叡共同爭取中央全額負擔工程經費9.8億元，交通部長陳世凱現場承諾，今天將核定綜合規劃，蘇巧慧期盼地方和中央一起合作，讓新增匝道工程在明年發包、動工。

交通委員會召委李昆澤召集，蘇巧慧、吳秉叡、新北市議員翁震州今天皆一同出席，蘇巧慧表示，未來新設匝道工程不只將紓緩中正路交通壅塞現狀，「第二南下出口」銜接環漢路後，也可大幅改善南新莊、樹林地區逾40萬人的通勤環境，感謝中央和地方政府合作努力，才能讓行政院在今天正式核定計劃。

吳秉叡說，他從2019年開始在立法院推動「第二南下出口」，現在台65線南下出口車流與中正路、新樹路車流交會，導致出口回堵現象嚴重，增設新莊第二南下出口後，車流能直接銜接至環漢路，將大幅減少往後港、西盛、迴龍、樹林方向民眾的通勤時間。

翁震州指出，他2019年在秉叡委員辦公室時，便協助增設匝道工程的相關提案，主持協調會，協助舉辦會勘等，他上任新北市議員後，持續要求市府加速推動工程計劃。由於塭仔圳重劃區動工，部分道路因工程而封閉，現在不少從台65線進入市區的車輛，都被迫繞行中正路、新樹路、建國一路、建福路等，造成尖峰時段車流打結、塞車狀況嚴重，未來塭仔圳重劃區完成開發後，隨著人口移入，車流量勢必增加，解決中正路交通問題迫在眉睫，他將持續緊盯工程計劃進度，盼工程在市長侯友宜卸任前順利發包、動工。

蘇巧慧強調，她擔任立委以來，持續為新北爭取中央資源，改善新北路網建設，包括台65線增設浮洲橋匝道，也正積極爭取、推動台65線延伸龍潭的「板龍快速道路計劃」，以及去年10月陸續完工通車的「五股交流道改善工程」等，中央一直大力支持新北的交通建設，未來更預計將投入50億元經費，提升新北整體交通環境。

