    牙醫斜槓木作實踐回收再利用 黎永康耗1年復刻古老醫生椅

    2026/01/12 15:09 記者王俊忠／台南報導
    行醫逾四十三年的台南市立醫院牙科部總監黎永康醫師（右三），三年前拜師學手工木作、耗時一年打造純手工的回收檜木醫師椅（前方作品中者）。（記者王俊忠攝）

    台南市立醫院牙科部長期在臨床治療中實踐保留與再利用的理念，讓原本可能被捨棄的牙齒，獲得延續使用的二春機會；該院牙科部總監黎永康醫師行醫長達43年，成功拯救上百顆可能被拔掉的牙齒，他並將這份精神斜槓延伸到生活創作，運用回收檜木與舊匾額復刻一把「醫生椅」、陳列在牙科診間，展現醫療與手作交會下，珍惜材料、延續再利用價值的永續實踐。

    黎永康表示，目前牙科尚未突破牙齒異體移植技術，但在「自體牙齒移植」上已相當成熟，臨床上多應用把患者的智齒移植到嚴重蛀牙需拔除的第一大臼齒位置；對於部分因蛀牙過深或外力撞擊導致牙冠受損的患者，一般治療方式多是拔牙後進行植牙。

    他指出，若經評估後發現牙根條件仍可利用，會嘗試以「再植牙」的方式處理，先將此牙齒拔除、去除受損部分後再重新植回牙槽，盡可能保留原有牙齒結構，這像是醫療上的資源回收再利用，在合適的條件下，讓牙齒繼續為患者服務。

    這種治療方式不僅延長牙齒使用年限，也可為患者節省可觀的植牙費用。黎永康行醫43年迄今，已成功保留並拯救上百顆原本可能被拔除的牙齒。但他也提醒，保留的前提仍須建立在牙根長度與穩定度足夠的情況下，若牙齒剩餘結構不足，仍需拔除，後續是選擇牙橋或植牙，需由牙醫師與患者充分討論後決定。

    值得一提的是，黎永康將「資源回收再生」的精神，不只落實在醫療工作，也延伸至生活興趣。他本身熱愛藝術，3年前更投入木工創作，特地到台南仁德區永興傢俱「魯班學堂」拜師學藝3年多，在邱俊壬、程子寧、簡玉林老師指導下，他花了10多萬元學費，在學習約2年後、利用回收檜木與舊匾額，耗費一年時間，以手作成功復刻一把富有歷史韻味的「醫生椅」。

    他說，這把承載手作溫度的木作醫生椅作品，陳列於牙科診間，成為患者候診時的另一道風景。黎永康笑說，無論是醫療或木工，核心精神都是珍惜材料、延續價值，希望透過其自身實踐，讓更多人感受到資源再利用帶來的溫度與可能性。

    行醫逾四十三年的台南市立醫院牙科部總監黎永康醫師（前坐者），三年前拜師學手工木作、耗時一年打造純手工的回收檜木醫師椅（黎永康坐者）。（記者王俊忠攝）

    行醫逾四十三年的台南市立醫院牙科部總監黎永康醫師為患者治療情形。（台南市立醫院提供）

    行醫逾四十三年的台南市立醫院牙科部總監黎永康醫師為患者治療情形。（台南市立醫院提供）

