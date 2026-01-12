為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    重現百年風華！ 嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」修復開工

    2026/01/12 14:57 記者蔡宗勳／嘉義報導
    曾氏家族第16-18代子孫共同見證老家資產保存的重要里程碑。（記者蔡宗勳攝）

    曾氏家族第16-18代子孫共同見證老家資產保存的重要里程碑。（記者蔡宗勳攝）

    興建近百年的嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」閒置約30年，經曾家後代積極奔走爭取修復保存，今舉行修復工程開工典禮 ，由縣長翁章梁、立委蔡易餘與曾氏家族16-18代子孫共同見證這項文化資產保存的重要里程碑。翁章梁強調將依循古蹟修復專業規範，讓曾氏洋樓重現昔日風華。

    曾氏洋樓建於1930年，融合閩、和、洋建築特色，彩繪壁畫工法特殊，題字「晴耕雨讀」展現客家生活文化，具高度歷史、藝術與建築研究價值。2018年經縣府公告為縣定古蹟，隨即展開修復及再利用計畫，2025年爭取文化部文化資產局補助，獲核定修復工程總金額2780萬元。

    翁章梁表示，曾氏洋樓是由曾家第14代的曾長耗資約30多甲地所起造，不僅是一棟建築，更是地方代表性的文化資產，承載曾氏家族自清代至日治時期的歷史記憶，見證溪口地方的開發與族群文化。這次修復工程的推動，象徵著文化資產價值的傳承與延續，讓後代能夠在此認識地方歷史、感受文化底蘊。

    縣府說，曾氏洋樓修復完成後將與溪口客家文化館、文化生活館結合，推動藝文展演，並可作為鄰近溪口國小等學校的教育場域，推廣地方文史與文化資產，讓古蹟成為文化傳承與教育的重要基地。

    曾家第16子孫代表曾欣肇指出，老家保存600多冊記載溪口發展史的古書，保存相當完整，老家修復完工後，將拿出來展示，讓溪口子孫知道祖先開拓史。

    曾氏家族第16-18代子孫返回縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」。（記者蔡宗勳攝）

    曾氏家族第16-18代子孫返回縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」修復工程開工。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」修復工程開工。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」修復工程開工。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」修復工程開工。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣定古蹟「曾氏洋樓」雄偉的立面。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣定古蹟「曾氏洋樓」雄偉的立面。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁期待縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」重現百年風華。（記者蔡宗勳攝）

    嘉義縣長翁章梁期待縣定古蹟「溪口曾氏洋樓」重現百年風華。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播