回顧珍古德一生 唐獎教育基金會專題影片1/24首映

回顧珍古德一生，唐獎教育基金會製作的珍古德專題影片將於1月24日首映。圖為珍古德去年6月來台訪問。（資料照）

知名人類學家與環保倡議家、黑猩猩之母珍古德，去（2025）年10月離世，唐獎教育基金會今（12）日表示，感恩珍古德一生為動物權利與環境保育奔走，從非洲叢林走向世界，以行動喚醒人類對地球的責任，為了向這位生命鬥士致敬，基金會企劃製作專題影片「從叢林到世界—珍古德的自然使命」，歷時2年完成，首映會將於1月24日登場，即日起開放報名。

唐獎教育基金會說明，24日將偕同國際珍古德教育及保育協會台灣總會、長榮大學及國立台灣博物館，於國立台灣博物館南門館小白宮展演廳共同舉辦首映會，座位有限，額滿為止，邀民眾一同回顧珍古德非凡一生。

請繼續往下閱讀...

唐獎教育基金會說明，「從叢林到世界—珍古德的自然使命」是珍古德離世後，首部以她為主題的專題影片，拍攝團隊透過珍貴影像與近身訪談，呈現她從黑猩猩田野研究到全球保育倡議者的關鍵歷程，片中亦動人呈現博士對母親慈愛教誨的深情回憶，以及她如何以同樣的溫柔與堅定，鼓舞一代又一代的年輕人；更罕見分享她的靈性體悟，以及對生命與未知死亡的深層思索，影片亦紀錄她於1998年設立台灣珍古德協會以來長年耕耘所建立親密互動與深遠影響，使本片對台灣與世界皆彌足珍貴。

此外，唐獎教育基金會執行長陳振川、導演龔邦華、國際珍古德教育及保育協會台灣總會執行長郭雪貞、長榮大學環境教育國際實驗學院署理院長洪慶宜、台達電子文教基金會副董事長郭珊珊等將共同進行映後交流，回顧珍古德博士的理念、影響與她留給世界的永續使命。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法