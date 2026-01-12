台灣燈會「嘉義夢」燈區亮相 形象影片公布

台灣燈會形象影片「嘉義・乘光而行」。（嘉義縣政府提供）

2026台灣燈會倒數50天，嘉義縣政府今天公開燈會形象影片燈會「嘉義・乘光而行」，透過影像呈現嘉義近年在農業、文化、產業與科技上的累積與轉變，並揭曉位在縣府前廣場、規模最大的核心主題燈區「嘉義夢」，以藝術裝置結合光影科技，呈現城市發展脈絡。

今天新港鄉三味堂創意木偶團隊帶來「王孫大使」演出，該團隊為台灣燈會打造大型戲偶與布袋戲造型，把嘉義在地文化元素帶進燈會舞台，「嘉義・乘光而行」影片看見農民、工藝師、運動選手與投入科技產業的年輕世代，支撐嘉義持續前行。

影片導演吳兆鈞表示，此次跳脫以往燈籠、煙火的燈會形象，以「人」為角度出發，講述長期在嘉義生活的人共同凝聚出的「嘉義之光」，呈現嘉義鄉親的默默努力，以及嘉義從農業大縣轉型為農工科技大縣的過程；縣長翁章梁表示，影片中台詞「這裡的光走得比較慢」、「走得慢沒關係，有一天我們會綻放得比別人還亮」令他感觸頗深。

翁章梁說，嘉義抓住機會，已可藉由無人機、台積電與Outlet等與國際接軌，台灣燈會將向全國民眾傳遞「嘉義正在改變」，翻轉大家對嘉義的刻板印象。

而燈會亮點「嘉義夢燈區」設在府前廣場，最顯眼的作品是由出身嘉義、國際知名地景藝術家王文志所創作的主燈作品「光之新徑」，高約17公尺、寬約20公尺，為可步入、可互動的沉浸式大型裝置；作品採用嘉義在地竹材，由工藝師手工編織完成，結合金屬結構與科技光影，象徵嘉義從土地扎根、走向未來的過程，希望民眾走進作品時，可以增加互動機會，讓作品成為人與人之間的媒介。

「嘉義夢燈區」將透過AR擴增實境、光雕投影與LED動態裝置，每30分鐘上演一場10分鐘的光影展演，內容從嘉義的歷史起點、農業發展，到近年科技產業布局，串聯嘉義「從過去走向未來」的城市故事。

翁章梁說，台灣燈會3月3日至3月15日登場，規劃1座主燈、2大副燈及22個主題燈區，展出超過600件以上作品，將邀請法國表演團體、愛爾蘭踢踏舞、展示日本青森縣睡魔祭等，設有2公頃親子燈區，還有嘉義優鮮、原住民燈區和宗教燈區，呈現本土特色，更與國際接軌，民眾可上2026台灣燈會官方網站瞭解資訊。

「嘉義夢」燈區大型作品「光之新徑」。（嘉義縣政府提供）

「光之新徑」可讓民眾走進作品。（嘉義縣政府提供）

嘉義縣政府今天公布形象影片及嘉義夢燈區設計。（嘉義縣政府提供）

