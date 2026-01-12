5年默默行善！神秘女子捐21萬年菜送暖 雲林阿嬤感動：終於有年味

善心人士劉女默默送物資給家扶5年，今（12）日再將總價逾21萬的百份年菜組合送到家扶。（記者李文德攝）

歲末寒冬送暖，一名捐贈雲林家扶中心的劉姓女子5年前開始不斷默默捐贈給家扶物資，低調行善。今（12）日再將總價21萬元左右的百份年菜送達。家扶中心特地為水林吳姓阿嬤家下廚。阿嬤感動地說，以往過年只簡單吃，看到一桌澎湃料理，這次終於更飄出「年味」。

家扶中心主任廖志文指出，此次劉女寄出100份北農嚴選3菜1湯年菜組合，包括鮑魚雞湯、櫻花蝦米糕、筍香富貴蹄、白菜獅子頭等，市價大約21萬8800元，今天起已陸續送至家扶長期關懷家庭。

廖志文表示，近年來物價波動，家扶捐款金額逐漸減少，不過劉女從2021年起就時常關心雲林家扶每位扶助家庭情況，每每在各大節慶前陸陸續續送百餘箱柚子、水蜜桃、櫻桃禮盒、粽子禮盒等給雲林家扶，撇除此次送出的年菜組合，共送出市價157萬元物資，時常都是一通電話通知捐助，並不問回報，其精神令人感動萬分，對家扶家庭有如及時雨。

今家扶中心特地到水林鄉，為隔代教養家庭的吳阿嬤煮上一桌豐盛料理，更邀請獨自拉拔孩子長大的越南媽媽陳翠姮，為阿嬤烹飪越南當地過年必吃料理，特別有意義。

家扶督導王耀慶表示，阿嬤因先生中風左眼視力模糊，加上心血管疾病，甚至還要照顧兩名孫子，在家事忙碌之際，僅能靠打零工維持生計，如今年菜送暖與異國料理提味，更顯得「人間處處有溫情」的意義。

阿嬤表示，因要照顧孫子，家務繁忙，每次過年過節只簡單到菜市場買些三絲捲、春捲簡單應付春節，難得可以吃到一整桌澎湃的年菜料理，更有不曾吃過的越南佳餚，今年的年過得特別有味且溫暖。

家扶中心前往水林吳阿嬤家中送上年菜，更煮一桌料理讓一家人享用。（記者李文德攝）

