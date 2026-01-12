台中優質椪柑外銷封櫃啟運 600公噸挺進多國市場

台中市椪柑將外銷新加坡、馬來西亞、汶萊、日本及加拿大等國，12日封櫃啟運。（圖由農業局提供）

台中市農業局今天在東勢區農會舉辦「115年台中優質椪柑外銷封櫃啟運典禮」！今年度預計外銷600公噸椪柑至新加坡、馬來西亞、汶萊、日本及加拿大等國。

農業局表示，台中市椪柑產期為每年11月至翌年1月，栽培面積約1387公頃，年產量約2萬4992公噸，主要分布於東勢、豐原、北屯、石岡、后里及新社等區，是全台最大的椪柑產區。

東勢區農會總幹事田士欣指出，在市府多年輔導與產地用心經營下，已逐步建立台中水果的優質品牌形象，東南亞市場是椪柑重要外銷通路，每逢農曆年前，農會便將象徵「大桔大利」的台中椪柑輸出海外，成為當地年節送禮的熱門選擇，今年將持續拓展北美加拿大市場，讓更多國際消費者品嚐來自台中的鮮甜滋味。

農業局指出，除持續推動椪柑外銷外，也積極開發多元農產加工品，於國內好市多、家樂福、全聯及「台中領鮮」電商平台等通路同步上架，歡迎民眾踴躍選購，將象徵好運的「大桔大利」帶回家。

今日封櫃啟運典禮，包括立法院副院長江啟臣、農業部農業試驗所主任秘書徐煇妃、農業部嘉義農業試驗分所分所長張哲瑋、市議員吳振嘉等出席，共同為台中椪柑外銷啟運加油。

