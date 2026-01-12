為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中優質椪柑外銷封櫃啟運 600公噸挺進多國市場

    2026/01/12 14:46 記者歐素美／台中報導
    台中市椪柑將外銷新加坡、馬來西亞、汶萊、日本及加拿大等國，12日封櫃啟運。（圖由農業局提供）

    台中市椪柑將外銷新加坡、馬來西亞、汶萊、日本及加拿大等國，12日封櫃啟運。（圖由農業局提供）

    台中市農業局今天在東勢區農會舉辦「115年台中優質椪柑外銷封櫃啟運典禮」！今年度預計外銷600公噸椪柑至新加坡、馬來西亞、汶萊、日本及加拿大等國。

    農業局表示，台中市椪柑產期為每年11月至翌年1月，栽培面積約1387公頃，年產量約2萬4992公噸，主要分布於東勢、豐原、北屯、石岡、后里及新社等區，是全台最大的椪柑產區。

    東勢區農會總幹事田士欣指出，在市府多年輔導與產地用心經營下，已逐步建立台中水果的優質品牌形象，東南亞市場是椪柑重要外銷通路，每逢農曆年前，農會便將象徵「大桔大利」的台中椪柑輸出海外，成為當地年節送禮的熱門選擇，今年將持續拓展北美加拿大市場，讓更多國際消費者品嚐來自台中的鮮甜滋味。

    農業局指出，除持續推動椪柑外銷外，也積極開發多元農產加工品，於國內好市多、家樂福、全聯及「台中領鮮」電商平台等通路同步上架，歡迎民眾踴躍選購，將象徵好運的「大桔大利」帶回家。

    今日封櫃啟運典禮，包括立法院副院長江啟臣、農業部農業試驗所主任秘書徐煇妃、農業部嘉義農業試驗分所分所長張哲瑋、市議員吳振嘉等出席，共同為台中椪柑外銷啟運加油。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播