校事會議增分流制度 全教總：讓校長成巨嬰

針對教育部今日發布校事會議改革方案，全國教師工會總聯合會（全教總）秒發聲明表達最強烈譴責，全教總理事長侯俊良痛批，不僅未能導正校園內「小案大辦」與「濫訴」歪風，反而帶頭摧毀親師生信任基石，讓基層教師陷入無止盡的法律鬥爭與行政內耗，使教育體制淪為「法律割喉戰」，新制更讓校長淪為「巨嬰」，校事會議淪為「獵巫現場」。

侯俊良表示，「教師法」修法後，校事會議制度已讓校園遍地烽火，啟動門檻幾乎降至零，校方為求自保，動輒對輕微的溝通誤解啟動「預防性調查」，但最新修法除了保留「解聘辦法」全外聘調查員之規定外，「考核辦法」仍保留直接派員外聘調查程序，等同暗示學校繼續以外聘核心進行一般懲處案之調查，將「管教行為」法律化和法庭化的做法，讓原應投入教學的資源被大量揮霍於調查程序，徹底扭曲教育「導正」初衷。

針對新設置「案件受理審查機制」，全教總法務中心執行長林金財怒批，設計荒謬絕倫，新制要求校長邀請教師、家長代表及外部專家決定受理與否，形式上與校事會議功能嚴重疊床架屋，教育部為杜絕「校長濫權」之質疑，竟在程序中剝奪校長的表決權，「校長主持會議卻無權表決」設計，形同讓校長逸脫行政責任，被制度當成「巨嬰」般供養，卻讓學校行政陷入權責不明的泥淖，不僅加劇行政負擔，更是對校園治理專業的極大侮辱。

林金財表示，「只要不滿意老師，就提出校事調查」已成校園新常態，從糾正常規被檢舉「霸凌」或「不當管教」，到成績評量被投訴「教學不力」，甚至出現有心人士從南到北針對網路影像進行大量濫訴，教育部對此類明顯惡意的濫訴毫無防堵機制，修法後反而更鼓勵「以投訴取代溝通」，教師在長達半年以上的調查中面對心理折磨，即使最終清白，也已名譽受損、精疲力竭，無視比例原則的制度，正集體殺害教師的專業尊嚴與教育熱忱。

侯俊良強調，全教總支持處理真正的不適任教師，但堅決反對將「管教行為」仇視為「惡意霸凌」的暴力；反對過度擴張行政調查權，無視教師名譽救濟；反對刻意置入觀課措施，侵犯教師專業自主，呼籲教育部應重新檢討，建立「輔導先行」機制與「濫訴過濾」門檻。

